Skechers sort la « SKX Nexus »

Skechers poursuit sa campagne de promotion afin de gagner en visibilité sur le marché du basket avec cette fois la présentation d’un tout nouveau modèle afin de lancer définitivement l’exercice 2024/25.

Il s’agit de la SKX Nexus, un modèle conçu pour bonifier vitesse, stabilité et soutien. La chaussure présente une tige basse, ici en noir, tandis que la semelle intermédiaire ressort dans un dégradé allant du violet au orange-saumon. On soupçonne des touches phosphorescentes au niveau de la semelle extérieure et du logo présent sur la malléole.

Niveau composition, la tige est en mesh respirant, la semelle intermédiaire bénéficie d’une mousse « Skechers Move Foam » et d’une semelle extérieure en caoutchouc Goodyear avec plaque de torsion pour amplifier l’adhérence.

La SKX Nexus est disponible depuis hier sur Basket4Ballers au prix de 115 euros. D’autres modèles vont suivre d’ici la reprise de la saison NBA.