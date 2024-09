Tre Jones fier d’être le numéro 2 de Chris Paul

Sa réaction lorsqu’il a appris la nouvelle ? Une « excitation extrême » instantanée. « Le fait de pouvoir apprendre d’un meneur de jeu qui a marqué sa génération comme lui, c’est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis », témoigne Tre Jones dans le San Antonio Express News, en parlant de Chris Paul.

Le joueur de 24 ans le sait pourtant : l’arrivée de « CP3 » va lui faire perdre sa place de titulaire acquise en cours de saison dernière, après notamment une expérimentation peu concluante avec Jeremy Sochan à la mène. Gregg Popovich avait fini par se tourner vers l’une des rares options « naturelles » à la mène avec Tre Jones.

Malgré cela, les Spurs l’ont longtemps considéré comme une option provisoire dans le cinq de départ. En juin, la formation texane a recruté ce qu’elle espérait être le remplaçant à long terme de Tre Jones, en utilisant leur 4e choix pour drafter Stephon Castle. Une semaine plus tard, les Spurs recrutaient Chris Paul.

Cette concurrence soudaine à son poste ne pose pas de problème à l’intéressé. « Cette idée ne m’a jamais traversé l’esprit. Je veux avant tout gagner des matchs », assure le 41e choix de la Draft 2020, persuadé qu’il a tout à gagner de la présence d’un futur Hall of Famer à ses côtés.

Avec l’âge de « CP3 », il aura sa chance

« C’est un gars qui pense le jeu à un niveau très élevé. Il a été membre de certaines des meilleures équipes et a côtoyé certains des plus grands joueurs du monde. Il est allé en finale NBA. Il a vécu des grands moments en playoffs. Le fait de pouvoir profiter de son expérience et d’apprendre de lui toute l’année – je vais en tirer le meilleur parti », se projette celui qui n’a jamais été en playoffs.

Tre Jones sait aussi qu’avec l’âge de son aîné (39), il pourra être amené à diriger à temps complet la machine des Spurs. En proie aux pépins physiques et à l’usure, Chris Paul reste sur deux saisons de suite à moins de 60 matchs disputés. « Ce sera difficile pour lui de jouer tous les matches. Ce serait difficile pour n’importe lequel d’entre nous », note Tre Jones.

Après tout, malgré ses soucis d’adresse extérieure (30% à 3-points), Tre Jones a montré des garanties comme meneur gestionnaire lui aussi, en bouclant la saison avec 10 points et 6 passes décisives de moyenne.

« Beaucoup de gars portent le ballon. Il y a parfois un gars de 2.24 mètres (Victor Wembanyama) qui monte le ballon. […] Il n’y a pas beaucoup de vrais meneurs de jeu. Je dois m’assurer de continuer à assumer ce rôle », termine un Tre Jones qui a tout intérêt à briller dans l’ombre de Chris Paul : l’été prochain, il sera « free agent ».

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.3 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAN 77 28 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 Total 251 22 48.1 30.1 84.3 0.6 2.2 2.8 4.8 1.1 0.9 1.1 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.