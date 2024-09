Isaiah Thomas : « Le basket, c’est ma vie, la chose sur laquelle je me suis concentré »

Même s’il a intégré l’effectif de Phoenix en fin de saison dernière, Isaiah Thomas n’arrive plus à trouver de place en NBA, suite à ses problèmes de hanche. Pourtant, l’ancien meneur des Celtics ne lâche pas l’affaire.

« J’apprécie simplement le processus, mais je sais contre quoi je me bats » explique celui qui a été testé par les Kings en août. « Je comprends, mais j’ai combattu la même chose toute ma vie. C’est normal pour moi. C’est simplement un autre palier. Je veux vraiment jouer deux ou trois ans de plus, puis me concentrer à mes enfants. C’est l’objectif ultime, et on va se battre jusqu’au bout pour y parvenir. »

« Je dis toujours que je ressens la même chose, en allant au gymnase aujourd’hui, que lorsque j’étais enfant »

Beaucoup ne comprennent pas pourquoi celui qui avait fini à la cinquième place des votes pour le MVP en 2017 s’accroche autant à ses rêves de NBA. Mais pour Isaiah Thomas, c’est simplement logique.

« Le basket, c’est ma vie, la chose sur laquelle je me suis concentré toute mon existence. La plupart des gens ne se dédient pas à la même chose aussi longtemps. J’aime le basket, et ça m’a offert une vie incroyable. J’ai parcouru le monde, j’ai gagné des tonnes d’argent. J’adore simplement ça. J’adore tout ce qui touche au jeu ».

Et tant que ce sentiment ne disparaîtra pas, le joueur de 35 ans ne compte donc pas disparaître des radars.

« J’aime le processus. J’aime les bons et les mauvais moments. Je suis encore à un âge où je peux encore jouer à un haut niveau. Je dis toujours que je ressens la même chose, en allant au gymnase aujourd’hui, que lorsque j’étais enfant. Je sais que lorsque ce sentiment disparaîtra, il sera temps d’essayer de trouver autre chose. »

Isaiah Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAC 65 26 44.8 37.9 83.2 0.7 1.9 2.6 4.1 1.9 0.8 1.6 0.1 11.5 2012-13 SAC 79 27 44.0 35.8 88.2 0.4 1.7 2.0 4.0 2.1 0.9 1.8 0.0 13.9 2013-14 SAC 72 35 45.3 34.9 85.0 0.7 2.3 2.9 6.3 2.6 1.3 3.0 0.1 20.4 2014-15 * All Teams 67 26 42.0 37.3 86.8 0.5 1.8 2.3 4.2 2.2 0.9 2.1 0.1 16.4 2014-15 * PHX 46 26 42.6 39.1 87.2 0.6 1.8 2.4 3.7 2.3 1.0 1.9 0.1 15.2 2014-15 * BOS 21 26 41.1 34.5 86.1 0.3 1.8 2.1 5.4 2.1 0.6 2.6 0.0 19.1 2015-16 BOS 82 32 42.8 35.9 87.1 0.6 2.4 3.0 6.2 2.0 1.1 2.7 0.1 22.2 2016-17 BOS 76 34 46.3 37.9 90.9 0.6 2.1 2.7 5.9 2.2 0.9 2.8 0.2 28.9 2017-18 * All Teams 32 27 37.3 29.3 89.3 0.5 1.6 2.1 4.8 1.8 0.5 3.0 0.1 15.2 2017-18 * LAL 17 27 38.3 32.7 92.1 0.6 1.5 2.1 5.0 1.9 0.4 3.2 0.1 15.6 2017-18 * CLE 15 27 36.1 25.3 86.8 0.5 1.6 2.1 4.5 1.7 0.6 2.7 0.1 14.7 2018-19 DEN 12 15 34.3 27.9 63.0 0.4 0.7 1.1 1.9 1.4 0.4 1.5 0.1 8.1 2019-20 WAS 40 23 40.8 41.3 81.6 0.3 1.4 1.7 3.7 1.9 0.3 1.9 0.2 12.2 2020-21 NOP 3 16 33.3 25.0 100.0 0.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.3 2.0 0.0 7.7 2021-22 * All Teams 22 15 40.1 33.7 84.6 0.2 1.1 1.3 1.6 1.6 0.3 0.7 0.2 8.4 2021-22 * CHA 17 13 43.3 39.7 93.3 0.2 1.1 1.2 1.4 1.3 0.4 0.6 0.2 8.3 2021-22 * LAL 4 25 30.8 22.7 72.7 0.3 1.8 2.0 1.5 3.0 0.0 1.3 0.5 9.3 2021-22 * DAL 1 13 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2023-24 PHX 6 3 30.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 Total 556 28 43.4 36.3 87.2 0.5 1.9 2.4 4.8 2.1 0.9 2.2 0.1 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.