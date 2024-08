Isaiah Thomas en veut toujours aux médecins de Boston

All-Star, cinquième des votes pour le trophée de MVP de la saison régulière et auteur d’une année à 28.9 points de moyenne, Isaiah Thomas est au sommet en 2016/17. Il n’a alors que 28 ans et son avenir s’annonce radieux, dans une équipe compétitive.

On connaît la suite : une blessure à la hanche, un transfert vers Cleveland durant l’été 2017 et une disparition progressive, passant d’équipe en équipe, sans jamais retrouver son meilleur niveau. Forcément, cette superbe saison à Boston reste un souvenir amer, avec cette blessure qui le hante encore.

« En mars 2017, on joue les Wolves. Je vais dans la raquette, Karl-Anthony Towns me tombe dessus. Je me fais mal au genou sur cette action, pas à la hanche. Je reste au repos pendant deux matches », se souvient-il parfaitement (le match était bien le 15 mars et il manquera les deux suivants) pour le podcast Knuckleheads. « Ensuite, j’ai ressenti de l’inconfort dans ma hanche. Mais j’ai fait des examens et on se rapprochait de la fin de saison. Je ne ressens plus rien au moment des playoffs car je suis sous traitement. Donc sous infiltrations, je n’ai plus de douleurs, je me sens bien. Et à ce stade, c’est encore une contusion osseuse. Cela ne peut pas empirer. »

C’est cette dernière phrase qui au centre du ressentiment d’Isaiah Thomas. Il a fait confiance à ce diagnostic, a poussé pendant les playoffs et, par conséquent, a abîmé son corps.

« C’est ce qui me fait le plus mal : rien ne m’a été expliqué. Si on me dit que je peux possiblement aggraver ma blessure, alors je prends une décision », raconte le meneur de jeu. « Mais rien ne m’a été dit. J’y suis allé car je pensais avoir une contusion osseuse, je pensais faire avec comme je l’ai toujours fait. J’ai eu trois piqûres pendant chaque série de playoffs. La dernière fois, c’était avant le Game 7 contre les Wizards. »

« J’ai mis ma carrière en jeu pour quelque chose qu’on aurait pu m’expliquer clairement »

Face à Washington, on se souvient aussi qu’il avait planté 53 points, après avoir subi plusieurs heures de soin après une blessure à la dent et le jour de l’anniversaire de sa sœur Chyna (qui aurait eu 23 ans), décédée brutalement dans un accident de voiture trois semaines avant. Ce match est sans doute son meilleur en carrière, le plus mémorable. Ensuite, en finale de conférence, face aux Cavaliers, il ne termine pas la série…

« Pour le premier match face aux Cavaliers, je peux jouer, mais je ressens la douleur, je peux pas bouger comme je le veux. Je ne suis clairement pas moi-même. Dans le Game 2, je prends un écran et cela me touche à l’arrière de ma hanche », poursuit-il. « On arrive à la mi-temps et les médecins me disent que c’est fini, on va faire des examens. Je sais alors que quelque chose ne va pas, mais je ne pense pas au pire. Ma saison est terminée. »



Les rendez-vous médicaux vont confirmer que le pire est bien arrivé. C’est le début de la fin. « On va voir un médecin à New York qui me dit que c’est pire qu’on ne le pensait. Les infiltrations ont aggravé les choses. Ensuite, je suis transféré à Cleveland et je suis en colère car, à ce moment-là, j’ai mis ma carrière en jeu pour quelque chose qu’on aurait pu m’expliquer clairement », insiste Isaiah Thomas. « J’ai mis trois ans à revenir celui que j’étais. C’était dur à avaler. J’ai appris et j’ai beaucoup d’amour pour Boston et pour les gens de cette franchise, mais clairement, ce n’était pas la meilleure façon de faire. »