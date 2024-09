Brandin Podziemski veut prouver que les Warriors ne sont pas un « groupe de rock sur le déclin »

« Ils sont comme ces groupes de rock qui font encore des tournées. Ils ont encore leur chanteur principal, qui peut toujours évoluer au plus haut niveau. Mais ce n’est plus le même groupe qu’avant, et ils n’ont pas fait de tube depuis des années. Le titre qu’ils ont gagné contre Boston, c’est comme un prix pour l’ensemble de leur carrière. Ils avaient l’expérience et le professionnalisme, et Boston n’était pas encore prêt à faire face à ça. »

La déclaration, anonyme, d’un coach NBA a fait son chemin jusqu’à San Francisco, et Brandin Podziemski.

« Nous n’aimons pas entendre cela, mais nous aimons entendre que nous allons faire quelque chose que personne ne s’attend à ce que nous fassions », a ainsi répondu le sophomore de la Baie dans un podcast. « Ils ne pensent pas que nous sommes comme les Warriors d’avant, et pour nous, je pense que c’est le meilleur sentiment, parce qu’on n’aura rien à perdre sur le terrain, et qu’on pourra y aller simplement pour montrer aux gens qu’ils ont tort. »

Pourtant, le visage de Golden State a bien changé depuis ses années de domination, avec notamment le départ de Klay Thompson vers Dallas, mais Stephen Curry et ses coéquipiers sont toujours motivés par la quête du titre.

« Il y a beaucoup de gars qui ont cette mentalité, qui s’épanouissent en prouvant aux gens qu’ils ont tort, et je sais que Steph [Curry] est l’un d’entre eux. Donc, en étant à ses côtés dans le backcourt et avec tous les autres gars de l’équipe, nous sommes impatients de prouver aux gens qu’ils ont tort » conclut Brandin Podziemski.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2 Total 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.