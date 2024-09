Même blessé, Nikola Jovic ne pouvait pas refuser la sélection

À 21 ans seulement, Nikola Jovic s’apprête déjà à disputer la troisième saison de sa carrière NBA sous les couleurs du Heat et il aborde les choses avec confiance, malgré un été passé à soigner ses pépins physiques.

« Je dirais que je suis presque rétabli complètement » livre-t-il aujourd’hui à ce sujet. « Il y a un petit ligament qui a encore besoin de se remettre, on m’a dit que ça prendrait un peu de temps, mais ça ne devrait pas être un problème. En gros, je me sens à 100%. »

L’appel de la sélection plus fort que la douleur

Pour rappel, Nikola Jovic a dû composer pendant des semaines avec une blessure à la cheville gauche, qui l’a presque privé d’une participation aux Jeux olympiques. Finalement, le jeune ailier était du voyage en France et il a aidé comme il a pu (4.2 points, 1.8 rebond, 1.0 passe) la Serbie à décrocher le bronze à Paris.

« Ce n’était pas juste une simple entorse de la cheville, mais c’était une petite fracture » détaille-t-il, concernant cet épisode. « J’ai passé des IRM et, à ce moment-là, [les médecins] n’étaient pas sûrs que je puisse participer aux JO. Mais mon objectif était simplement d’être là, avec l’équipe, pour l’aider autant que possible. […] Nous avons pris l’avion pour Paris et je savais que je n’étais pas en forme car je n’avais pas joué depuis un moment. Mon pied n’était pas prêt pour que j’occupe un rôle important, nous le savions et le coach l’a compris. Mais il voulait que je sois là, il a continué de penser que je pouvais aider et c’est ce que j’ai fait. »

Récemment prolongé par les dirigeants de Miami, Nikola Jovic entend maintenant confirmer ses progrès de la saison 2023–24 (7.7 points, 4.2 rebonds, 2.0 passes). Dans l’idéal, il espère déjà pouvoir connaître un training camp sans complication, fin septembre.

« Nous nous assurons que mon pied est en bon état après chaque entraînement, car la blessure que j’ai eue est sérieuse et nous ne voulons pas qu’elle re-pose problème » révèle le natif de Leicester, en Angleterre. « Donc je ne dirais pas que je vais faire l’impasse sur le camp d’entraînement, mais il faut simplement s’assurer que tout est en ordre. Si quelque chose commence à me faire mal, je vais probablement me reposer, mais je ne pense pas que ce sera le cas et j’ai hâte d’être à 100%, de donner tout ce que j’ai. »

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 Total 61 18 44.3 36.9 77.3 0.6 3.1 3.7 1.6 1.7 0.5 0.9 0.3 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.