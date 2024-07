Alors que les Jeux olympiques 2024 débutent dans quelques jours, les sélections se finalisent. Et le sélectionneur de la Serbie, Svetislav Pesic, vient ainsi d’annoncer la sienne.

Une liste de 12 joueurs dont ne fera pas partie Aleksej Pokusevski, coupé juste avant l’arrivée en France.

Toujours en attente d’une offre NBA, malgré l’intérêt du Partizan Belgrade, « Poku » avait peu joué, et encore moins pesé en préparation, avec notamment 3 petits points, à 1/6 au tir, en 12 minutes face à l’Australie.

Revenu au jeu face à la Grèce, Nikola Jovic sera lui par contre présent. Tout comme Dejan Davidovac, qui n’a pourtant participé à aucun match de préparation. Mais, à 29 ans, l’intérieur de l’Etoile rouge de Belgrade est de son côté un cadre de la sélection serbe, vice-championne du monde en titre.

Pour sortir du groupe C (Etats-Unis, Soudan du Sud et Porto Rico), la Serbie s’appuiera avant tout sur Bogdan Bogdanovic et Nikola Jokic, entourés donc de Nikola Milutinov, Vasilije Micic, Nikola Jovic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Marko Guduric, Filip Petrusev, Aleksa Avramovic, Dejan Davidovac et Uros Plavsic.

Rendez-vous dimanche 28 juillet, à 17h15, pour les débuts de la sélection serbe aux JO… face à Team USA.