Nikola Jokic et la Serbie giflent la Grèce de Giannis Antetokounmpo

Pendant que les Américains bataillaient pour dominer l’Allemagne, la Serbie, elle, terminait sa préparation sur une victoire autoritaire face à la Grèce (94-72). Nikola Jokic et ses coéquipiers ont imposé leur basket et leur défense à Giannis Antetokounmpo et sa bande.

La star grecque, orpheline de Nick Calathes (blessé), a été bien entourée par les défenseurs serbes, avec parfois des prises à trois. Le joueur des Bucks a tout de même rendu une belle copie avec 17 points, 6 rebonds et 4 passes.

Mais face à une équipe de Serbie au basket offensif bien réglé (30 passes décisives, 12/27 à 3-pts) et avec un Nikola Jokic en forme lui aussi (16 points, 8 rebonds et 6 passes), la Grèce a plié petit à petit.

Symbole de la réussite serbe : Bogdan Bogdanovic a inscrit 19 points avec un parfait 5/5 derrière l’arc !

Les choses sérieuses vont désormais commencer pour les deux nations, qui auront des gros rendez-vous à négocier dès le début des Jeux olympiques. La Grèce entamera sa compétition samedi soir, à 21h, contre le Canada. La Serbie commencera elle son tournoi le lendemain, dimanche à 17h15, face à Team USA.

BOXSCORE