Tyrese Haliburton avoue qu’il a un peu tremblé face à la Serbie

Joueur le moins utilisé de l’effectif des Etats-Unis lors des Jeux olympiques, Tyrese Haliburton a plusieurs fois ironisé sur la situation. Mal remis de sa blessure contractée lors des playoffs, il a davantage joué les « cheerleaders », et il était aux premières loges pour assister aux difficiles victoires face à la Serbie, puis la France.

« Je n’ai jamais douté que nous allions gagner, mais la seule fois où je me suis sentie un peu mal à l’aise, c’est à la fin du troisième quart-temps contre la Serbie » confie-t-il. « Ils ont mené tout le match, mais je me suis dit qu’on allait gagner… Puis nos titulaires ont entamé le comeback et l’ont ramené à – 15 au début du quatrième quart-temps. Je me suis dit : « Avec Jokic, il peut se passer quelque chose ». Ils ont réduit l’écart à -8 en l’espace de deux minutes, et je me suis dit : « Tout va bien. On va s’en sortir ».

Stephon Marbury le verrait bien aux Suns…

Le meneur des Pacers s’embrouille un peu dans les écarts, mais c’est vrai que les Etats-Unis étaient menés de 13 points à l’entame du dernier quart-temps, et ils prendront les commandes dans le « money time » grâce à Stephen Curry. Aux Jeux olympiques, Haliburton avait aussi été approché par certains coéquipiers qui en feraient bien leur meneur de jeu. « Il y a sans doute des choses qui vont en résulter… On a essayé de me recruter mais je ne bougerai pas ! » révèle-t-il, avant d’ironiser sur ses propres approches. « En gros, je les ai tous recrutés ! S’il y en a qui veulent venir à Indiana, je suis à fond pour ça ! »

Mercredi, il en a remis une couche après les propos de Stephon Marbury. L’ancien meneur All-Star estime que ce serait le joueur idéal aux Suns. « Ils ont besoin d’un meneur de jeu qui marque des points, quelqu’un qui peut enflammer l’équipe et marquer des points. Comme Tyrese Haliburton des Indiana Pacers. Il n’a pas beaucoup joué aux Jeux olympiques cette année, mais s’il devient plus fort, il sera inarrêtable. »

Certes touché par ce compliment, Haliburton a prévenu qu’il n’avait aucunement l’intention d’aller à Phoenix. « Je n’irai nulle part… Le commentaire sur Marbury est étrange. Pourquoi Phoenix a-t-il besoin de moi ? Ils ont Tyus Jones. Je suis heureux à Indy, et tout va bien à Phoenix. »