Sandro Mamukelashvili soulagé de rester avec Victor Wembanyama

Les étés se suivent et se ressemblent pour Sandro Mamukelashvili. Pour la deuxième année de suite, il a connu l’expérience de la « free agency » et décroché un nouveau contrat d’un an avec les Spurs. « Mon cœur est tourné vers San Antonio. Dans mon cœur, je me suis dit : ‘J’espère que ça va marcher et que je reviendrai’ », se souvient-il, auprès du San Antonio Express News.

Comme l’an passé, il s’agit d’un contrat au salaire minimum, autour de 2 millions de dollars. Mais l’argent n’est pas une priorité pour lui. « Dans ma situation, une année de plus dans la ligue est déjà une célébration », formule celui qui avait été drafté en 54e position en 2021 et qui avait démarré sa carrière sous le régime du « two-way contract » avec Milwaukee.

Les Bucks l’avaient coupé en mars 2023, puis les Spurs lui avaient donné sa chance. Chance saisie avec brio puisque l’intérieur avait tourné à environ 11 points et 7 rebonds (en 19 matchs) pour boucler cette saison-là. De quoi convaincre les Spurs de le garder.

« Lors de ma première ‘free agency’, si vous m’aviez vu, vous auriez pensé que j’étais un zombie en train de marcher. Je ne dormais pas. J’étais sur Twitter et je me demandais ce qui se passait. Donnez-moi juste un contrat minimum, vous voyez ce que je veux dire ? », rapporte le joueur de 25 ans.

« Pas seulement heureux d’être ici »

L’intérieur américano-géorgien, qui a grandi à Tbilissi, avait obtenu gain de cause et s’était empressé de vanter les qualités humaines de Gregg Popovich. Le coach des Spurs le lui rendra bien en parlant de lui comme son « joueur favori ».

Malgré les compliments, Mamukelashvili, qui a tenté de qualifier la Géorgie aux Jeux olympiques cet été, doit continuer à se battre. « Rien n’est facile dans mon parcours. Cette mentalité de combattant m’est restée. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je ne pense qu’à m’améliorer. Et si j’ai une petite chance, je veux montrer à tout le monde que je ne suis pas seulement heureux d’être ici. »

Sa joie transparaît quand même lorsqu’il est question d’évoquer sa deuxième année de suite aux côtés de Victor Wembanyama. Et au sein d’une équipe aux ambitions revues à la hausse avec les arrivées de Chris Paul et Harrison Barnes.

L’occasion, selon lui, de « faire partie de quelque chose de spécial. Avec la présence de Victor, l’arrivée de quelques vétérans et de jeunes talents joueurs de qualité, c’est quelque chose dont on veut faire partie. » « Et avec un peu de chance, il y aura un moment où je ne serai plus un ‘free agent’ chaque été », souhaite-t-il en riant.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Sandro Mamukelashvili Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 MIL 41 10 49.6 42.3 81.8 0.9 1.2 2.0 0.5 0.7 0.2 0.4 0.2 3.8 2022-23 * All Teams 43 15 42.2 30.3 68.4 1.6 2.7 4.3 1.4 1.2 0.3 0.8 0.3 6.1 2022-23 * MIL 24 9 32.8 21.9 66.7 0.8 1.6 2.3 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 2.4 2022-23 * SAN 19 23 45.3 34.3 69.2 2.7 4.1 6.8 2.4 1.7 0.5 1.4 0.4 10.8 2023-24 SAN 46 10 47.1 29.7 73.5 1.0 2.2 3.2 1.1 0.8 0.2 0.4 0.3 4.1 Total 130 12 45.4 33.0 72.6 1.2 2.0 3.2 1.0 0.9 0.2 0.5 0.3 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.