Rudy Gobert répond à un énième tacle de Shaquille O’Neal

Pourtant quadruple meilleur défenseur de la NBA et plusieurs fois All-Star, Rudy Gobert continue d’être le souffre-douleur d’anciennes gloires NBA, et même de certains joueurs actuels comme Draymond Green. Une fois de plus, c’est le Shaq qui s’en est pris au Français. Invité de Complex, Shaquille O’Neal a répondu à la question suivante : « Quel est le pire joueur de la NBA ? ». Et le Shaq a répondu « Rudy Gobert« . Pourquoi ? Parce qu’il estime qu’il ne justifie pas son contrat et son salaire, et que des joueurs comme lui et Ben Simmons ont « cassé le système ».

« Je vais vous dire pourquoi. Si vous signez un contrat de 250 millions de dollars, montrez-moi 250 », se justifie O’Neal. « Il y a une raison si aujourd’hui je marche bizarrement et que je peux pas tourner la tête, c’est parce que je me suis donné à fond pour mes 120 millions de dollars. Il y a des gars qui se moquent du système, qui gagnent tout cet argent et qui ne peuvent pas jouer. Je ne respecte pas les gars comme ça. A chaque fois que je fais ces commentaires, les gens pensent que je les déteste, mais ce sont des faits. Il y a des enseignants, des pompiers, des médecins qui ont un vrai travail et qui reçoivent un salaire de merde. »

Très souvent silencieux face aux attaques, Gobert est, pour une fois, sorti de son silence, et il a répondu au Shaq sur les réseaux sociaux. « C’est triste de voir quelqu’un qui a accompli autant que toi, le Shaq, à la fois dans le sport et dans les affaires, se laisser influencer par l’argent et les faits et gestes de quelqu’un d’autre. Je comprends l’aspect divertissement, mais contrairement à d’autres, tu n’as pas besoin de ce genre de choses pour rester pertinent. »