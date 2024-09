Evan Fournier ferme le chapitre NBA, et se souvient de sa première rencontre avec Kobe Bryant

Pas question donc de revivre ce qu’il a vécu la saison passée à New York puis Detroit, et la passion a pris le dessus. « Si c’est pour vivre quelque chose de fort, des émotions, dans un endroit où c’est le feu, c’était 100 % oui. J’aurais aimé vivre plus de choses en NBA, j’ai seulement fait cinq fois les play-offs (19 matches, sans jamais passer le premier tour). Mais tu ne contrôles pas tout de ton destin là-bas. Après les Jeux, j’ai dit à mon agent que j’étais chaud. Olympiakos était ma priorité. »

« J’avais des contacts avec quelques candidats au titre en NBA. Un en particulier, Milwaukee. Il y avait un vrai intérêt, qui ne s’est pas concrétisé » précise-t-il à propos des contacts en NBA. « Et puis une offre sur deux ans d’une équipe qui ne m’intéressait pas, où on me proposait de faire le mentor avec les jeunes. Mais je ne veux plus ça. »

Conscient qu’il y aura une période d’adaptation, l’ancien arrière-ailier du Magic pense déjà au derby face au Panathinaikos : « Je ne veux plus vivre ce que j’ai connu depuis deux ans en NBA. Je me suis fait chier complet. Le 26 octobre, oui, ça va être lourd. C’est ce feu que je viens chercher, qui m’a tant manqué. »

Dans l’entretien, il confirme qu’il y a eu un accrochage avec Jean-Paul Siutat, et que lorsqu’il s’est levé « tout le monde a quitté la salle », mais aussi qu’il tourne la page NBA. A 31 ans, sa fin de carrière sera en Europe, et si possible à l’Olympiakos où il souhaite s’installer. « Je tourne la page, sans regrets. Je suis en paix avec cette décision et même excité par ce challenge, cette nouvelle page qui s’ouvre. Je ne reviens pas en Europe par défaut ».

Et s’il ne devait garder qu’un souvenir de la NBA, il évoque sa première rencontre avec Kobe Bryant : « On est au restau à Orlando un soir où il n’avait pas joué. Tout à coup j’entends une grosse voix qui m’interpelle : « Fournier » (avec l’accent américain). Laura, qui a grandi en étant fan de lui, me dit que Kobe est derrière moi. Il me serre la main, me dit que je fais une bonne saison, que ma manière de jouer est intéressante. Je lui ai serré la main, j’ai dit merci, puis toute la soirée j’étais comme un fou dans ma tête. C’était Kobe, quoi ! »

