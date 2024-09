Les anciens d’Arizona prêts à briller avec le Heat

Cela n’arrive pas tous les ans que des joueurs qui évoluaient dans la même équipe en NCAA se retrouvent ensuite dans la même équipe en NBA. C’est le cas à Miami cet été, avec les arrivées de Pelle Larsson et Keshad Johnson, qui font partie des petites retouches estivales du Heat.

Le premier a été drafté au deuxième tour, en 44e position, et a signé un contrat de trois saisons, et le second est arrivé en Floride via un « two-way contract ».

Les deux portaient le maillot des Arizona Wildcats la saison dernière. Pelle Larsson, arrière/ailier, tournait alors à 12.9 points de moyenne, quand Keshad Johnson, ailier, affichait 11.2 points.

Des futurs soldats du Heat

« Ce qui fait qu’ils sont des joueurs intéressants c’est, je pense, qu’ils sont tous les deux prêts à devenir d’excellents joueurs de complément », assure leur ancien entraîneur, à Arizona, Tommy Lloyd. « 100% de leur concentration sera consacrée à l’idée de contribuer à la réussite de l’équipe. Ils ne pensent pas à d’abord shooter puis à poser des questions. Ils vont faire les efforts des deux côtés. En attaque, ils vont jouer leur rôle et respecter les consignes. En défense, ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Avec son 42.6% de réussite à 3-pts la saison passée, Pelle Larsson aura sans doute une carte à jouer au Heat, même s’il doit se faire violence parfois et ne pas hésiter à dégainer. Mais pas seulement pour Tommy Lloyd.

« Je pense qu’il sera un joueur polyvalent », annonce son coach à Arizona. « S’il est suivi agressivement par les défenses à 3-pts, qu’il est serré de près, alors il fera l’action pour quelqu’un d’autre. Je pense qu’il peut le faire. S’il a des espaces, il a assez de physique pour aller au cercle et conclure malgré les contacts. Je le vois comme un joueur capable de faire le juste choix possession après possession. Je ne mets aucune limite à Pelle, c’est à lui et à ses coaches de mettre les choses en place. S’ils veulent qu’il shoote dix paniers primés par match, il en est capable. »

Et en défense ? « Vous serez surpris par son physique et ses qualités athlétiques. Il va prendre ce domaine au sérieux. Il a un gros potentiel pour défendre sur plusieurs positions », estime Tommy Lloyd.

Une année bonus très bénéfique pour Keshad Johnson

Une dimension athlétique qui ne manque pas à Keshad Johnson. Il ne mesure « que » 1m98 mais présente 2m08 d’envergure et 1m07 de détente sèche, mesurée lors du Draft Combine. Pour son ancien entraîneur, sa cinquième année en NCAA, après quatre à San Diego State, lui a été profitable pour progresser.

« Ses efforts, son énergie, ses qualités athlétiques lui ont permis de se battre, de trouver un rôle. Son rôle est devenu de plus en plus important mais ses qualités n’avaient pas explosé. Donc faire une année de plus à l’université lui a permis de trouver sa place, d’avoir une chance de se réinventer », analyse-t-il.

La preuve avec un chiffre : il a shooté à 38% de réussite à 3-pts la saison dernière alors qu’il tournait à moins de 25% depuis le début de sa carrière à l’université.

« C’est à mettre son crédit. On ne savait pas s’il allait bien shooter ou non. En le voyant travailler, on pensait qu’il y avait des promesses. Mais au fil de la saison, il est devenu de plus en plus à l’aise », explique Tommy Lloyd. « Je pense qu’il peut devenir un bon shooteur à 3-pts. C’est aussi un énorme athlète, qui peut avoir de l’impact au rebond, sur transition et en défense. »