Le grand retour d’une franchise WNBA à Portland

Alors que le championnat actuel compte 12 équipes, la WNBA est en pleine expansion, et les villes se bousculent pour créer une franchise. Après San Francisco et Toronto, c’est Portland qui tiendra une conférence de presse pour annoncer la création d’une équipe.

A la tête du projet, la famille Bhathal, propriétaire des Portland Thorns (football féminin), et une annonce officielle des Bhathal et de la WNBA est attendue le 10 septembre.

Un championnat à 16 en 2028

Selon les sources du Rose Garden Report, le nom et le logo de l’équipe seront dévoilés à une date ultérieure. Pour l’instant, on ne sait pas si les Bhathals ont l’intention de faire revivre l’ancienne franchise WNBA de Portland, le Fire, qui avait disparu en 2002. Dans l’attente de la fin des travaux au Rose Garden, l’équipe jouera au Veterans Memorial Coliseum.

Dès la saison prochaine, il y aura 13 équipes avec l’arrivée des Warriors, et la ligue féminine espère en avoir trois de plus d’ici 2028 pour arriver à un championnat à 16 équipes. Avec Portland, on sera donc à 15, et il ne restera plus qu’une franchise à créer d’ici quatre ans. Philadelphie, Denver, Nashville et Miami sont en lice pour être la dernière ville à accueillir cette 16e équipe.