Carmelo Anthony raconte pourquoi il a refusé un dernier contrat aux Knicks

Il y a 18 mois, après 19 saisons en NBA, et une année sans jouer, Carmelo Anthony officialisait sa retraite sportive. Depuis, on le voit beaucoup en bord de terrain, même aux Jeux olympiques, et il s’occupe du début de carrière de son fils Kiyan, l’un des tous meilleurs joueurs de sa génération. Mais avant cette saison blanche, « Melo » aurait pu boucler la boucle en revenant aux Knicks. C’est lui qui a refusé…

« Nous nous sommes assis et avons eu une vraie discussion » raconte-t-il au micro du podcast 7PM in Brooklyn. « Ils m’ont dit : ‘Ecoute, il y a une place. Tu peux faire partie de l’équipe demain, mais voici cette place’. J’ai dit : ‘Non, non, je ne peux pas’. Le fait de ne pas savoir quand vous allez jouer ou ne pas jouer – je préfère ne pas vivre cela. Je vais tirer ma révérence avec élégance. Je viens de passer une super année à Los Angeles, dans mon rôle. Le basket n’est pas le problème. Je ne peux pas faire ça. C’est un sacré déclin. Quand je regarde la situation dans son ensemble, c’était un sacré déclin. Il fallait donc que je m’en tienne à cela. Sans vouloir leur manquer de respect, je ne peux pas accepter cela ».

En fait, les Knicks proposaient à « Melo » une place en bout de banc, à jouer les mentors. Et il n’en voulait pas, même s’il aurait vraiment aimé jouer à New York. « À ce moment-là, je me suis dit que mon plan se déroulait comme je l’avais prévu, n’est-ce pas ? Revenir à New York, finir à New York, faire mon année, jouer. C’est une bonne équipe. Je peux encore jouer, je peux encore aider l’équipe. C’est exactement la vision que j’avais. Mon objectif avait toujours été de revenir ici pour y finir. C’était donc mon plan. L’énergie est là, les discussions sont là… C’est comme si ça allait se faire… »

Tout sauf un rôle à la Taj Gibson

Mais Carmelo Anthony déchante vite lorsqu’il apprend qu’il n’aura pas un rôle de 6e ou 7 homme. Surtout après avoir fait de belles choses aux Lakers : 13.3 points de moyenne.

« Vous voulez me dire que trois ou quatre mois plus tard, je ne peux pas faire la même chose ? » avait-il demandé aux Knicks. « Mais c’est ce qui me dérange du point de vue des fans, du point de vue du basket-ball. À l’époque, si vous regardez cette équipe, ce dont les Knicks avaient besoin, c’était de paniers avec un pourcentage élevé à mi-distance. Ce dont ils avaient besoin, c’était de l’adresse et ils avaient besoin de vétérans. Ils avaient besoin de quelqu’un qui soit prêt à venir les aider et à aider Julius, vous voyez ce que je veux dire ? C’est pourquoi ils sont allés chercher Taj. Mais Taj, dans sa situation, n’a rien contre le fait de ne pas jouer 10 matchs, de revenir et de jouer le 17e match, puis de ne pas jouer huit autres matchs. Vous voyez ce que je veux dire ? Être coupé, revenir. Non, ce n’est pas possible, je ne peux pas faire ça. »

Dernier point important, le salaire. Les Knicks lui proposaient le salaire minimum, et « Melo » ne se voyait pas l’accepter pour s’asseoir au bout du banc. « Si vous regardez mes stats et que vous les comparez à des joueurs qui occupaient le même poste que moi à la même époque, vous ne pouvez pas me dire de prendre le minimum alors que ces stats sont très similaires à celles des joueurs les plus performants à ce poste. C’est difficile d’accepter le salaire minimum juste parce que c’est moi. On ne regarde pas la valeur du produit mais le résultat. Je ne voulais pas entrer dans ce petit jeu. »