Chris Bosh avait reçu des offres pour jouer en France

Ce n’est pas une blessure classique – rupture des ligaments croisés ou du tendon d’Achille – qui a mis fin à la carrière de Chris Bosh. Mais la présence d’un caillot sanguin dans son mollet gauche. Ainsi, l’intérieur n’a plus rejoué en NBA depuis le 9 février 2016. A l’époque, il n’avait pas encore 32 ans…

Et s’il avait continué sa carrière ailleurs ? Loin du rythme exigeant et soutenu de la saison régulière NBA ? Présent et en tenue pour le jubilé de Goran Dragic, l’ancien du Heat a raconté que des contacts avec l’Europe ont existé.

« J’ai eu des offres en Europe. Mais je n’étais pas en position de vouloir y aller et de déménager ma famille. J’avais des nouveaux-nés à l’époque. Je l’ai pris comme un signe et j’ai continué d’avancer. Mais j’ai bien reçu quelques offres », confirme Chris Bosh.

La deuxième question qui vient naturellement est la suivante : quelles équipes ? « Ce n’était pas la Grèce. C’était l’Espagne. La France. Des équipes d’Euroleague », précise le champion olympique 2008.

Cela ne s’est pas fait et, comme il l’a dit, Chris Bosh n’a « aucun regret » concernant sa carrière. « J’ai gagné deux titres, rencontré des gens formidables, eu de superbes coéquipiers. Je suis chanceux », estime-t-il.



Chris Bosh Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 TOR 75 34 45.9 35.7 70.1 2.6 4.9 7.4 1.0 2.9 0.8 1.4 1.4 11.5 2004-05 TOR 81 37 47.1 30.0 76.0 2.4 6.5 8.9 1.9 2.8 0.9 2.3 1.4 16.8 2005-06 TOR 70 39 50.5 0.0 81.6 2.9 6.3 9.2 2.6 3.0 0.7 2.2 1.1 22.5 2006-07 TOR 69 39 49.6 34.3 78.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.4 0.6 2.6 1.3 22.6 2007-08 TOR 67 36 49.4 40.0 84.4 2.6 6.1 8.7 2.6 2.3 0.9 2.3 1.0 22.3 2008-09 TOR 77 38 48.7 24.5 81.7 2.8 7.2 10.0 2.5 2.5 0.9 2.3 1.0 22.7 2009-10 TOR 70 36 51.8 36.4 79.7 2.9 7.9 10.8 2.4 2.4 0.6 2.4 1.0 24.0 2010-11 MIA 77 36 49.6 24.0 81.5 1.8 6.5 8.3 1.9 2.2 0.8 1.8 0.6 18.7 2011-12 MIA 57 35 48.7 28.6 82.1 1.7 6.3 7.9 1.8 2.3 0.9 2.1 0.8 18.0 2012-13 MIA 74 33 53.5 28.4 79.8 1.8 5.0 6.8 1.7 2.3 0.9 1.7 1.4 16.7 2013-14 MIA 79 32 51.6 33.9 82.0 1.2 5.4 6.6 1.1 2.4 1.0 1.6 1.0 16.2 2014-15 MIA 44 35 46.0 37.5 77.2 1.1 6.0 7.1 2.2 1.6 0.9 2.2 0.6 21.1 2015-16 MIA 53 34 46.7 36.5 79.5 0.9 6.5 7.4 2.4 1.9 0.7 1.5 0.6 19.1 Total 893 36 49.4 33.5 79.9 2.2 6.3 8.5 2.0 2.4 0.8 2.0 1.0 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.