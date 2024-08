Facundo Campazzo revient sur son aventure en NBA

La carrière NBA de Facundo Campazzo fut très courte. Il a fallu six millions de dollars pour le faire quitter le Real Madrid, puis le meneur de jeu argentin est arrivé à Denver en 2020. Comment a-t-il été accueilli ?

« Je n’ai pas eu le bizutage du rookie car j’avais déjà 29 ans et les leaders, Nikola Jokic et Jamal Murray, me respectaient beaucoup. Je les avais affrontés en FIBA », se souvient-il. « Lors de mon premier entraînement, le coach Michael Malone avait fait une compilation des images des recrues. Ils ont montré mes actions face à la Serbie à la Coupe du monde 2019, donc je me sentais bien, même si Jokic était un peu ronchon. C’était marrant et ça a évacué la nervosité. »

Le triple MVP a conseillé l’ancien de Madrid pour qu’il s’acclimate au monde NBA, bien différent de l’Euroleague. « Il m’a dit d’oublier tout ce que j’avais appris en FIBA au fil des années : que c’était un autre sport », précise Facundo Campazzo. « C’est une autre façon d’aborder la saison, de s’entraîner, de jouer, les règles sont différentes, le jeu n’est pas le même. De plus, Jokic était le meneur de jeu, donc j’ai été obligé de me réinventer. Ça m’a beaucoup aidé, ça m’a rendu meilleur. »

Vivre le rêve de la NBA

Le joueur a profité de la blessure de Jamal Murray pour avoir du temps de jeu dans le Colorado, avec 130 matches en deux saisons et 20 minutes de moyenne. Même si, à la fin, ce fut plus difficile.

« Je préférais ne plus jouer, plutôt que d’avoir seulement 90 secondes, de courir, défendre, faire une erreur qui allait me sortir, et je n’allais plus jouer. C’était un sentiment horrible. Je vivais de meilleurs moments à l’entraînement qu’en match », se lamente-t-il.

La suite à Dallas fut encore plus ratée, avec seulement huit matches. Il fut coupé ensuite et ne rejouera plus en NBA. « Dans mes premiers entraînements, je pensais être plutôt pas mal, je comprenais les choses. C’est cruel, mais j’ai compris. J’ai appris que j’étais coupé avec le message d’un ami sur Twitter. Le GM m’a dit que ça venait d’en haut, de Mark Cuban », explique l’Argentin.

Après ce passage de 138 matches, Facundo Campazzo a-t-il des regrets concernant la NBA ? « Je n’ai pas été là-bas pour l’argent, je l’ai fait pour vivre le rêve. Pour le jeune que j’étais qui voulait jouer en NBA. C’était un fantasme », conclut le joueur du Real Madrid.

Facundo Campazzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DEN 65 22 38.1 35.2 87.9 0.3 1.7 2.1 3.6 2.0 1.2 1.1 0.2 6.1 2021-22 DEN 65 18 36.1 30.1 76.9 0.4 1.5 1.8 3.4 1.9 1.0 1.0 0.4 5.1 2022-23 DAL 2 8 25.0 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 1.5 0.0 0.0 1.5 Total 132 20 37.1 32.8 82.8 0.3 1.6 1.9 3.5 2.0 1.1 1.1 0.3 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.