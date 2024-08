La mère de Kyle Filipowski livre sa version des faits sur le conflit familial

Son histoire familiale lui avait déjà valu une soirée de Draft désagréable à devoir attendre, en vain, que son nom soit appelé par Adam Silver. Pourtant invité dans la Green Room, Kyle Filipowski avait carrément patienté jusqu’au lendemain pour être finalement drafté en 32e position par le Jazz.

Depuis la Draft, le grand public a découvert l’une des origines supposées de ce recul dans la Draft : les franchises NBA étaient préoccupées par la situation familiale de l’ancien intérieur de Duke.

Les parents et le frère du rookie du Jazz accusent ainsi la fiancée du joueur, Caitlin Hutchison, de le « manipuler et de le contrôler psychologiquement ». Ce serait même elle qui l’aurait forcé à couper les ponts avec sa famille. Tout cela aurait dû rester dans le cercle familial, mais ESPN a tout révélé au grand jour.

« C’était comme si les vannes avaient été ouvertes. Et presque trois ans à essayer de balayer ça sous le tapis et à essayer de l’exclure de nos vies ont pris fin », explique la mère du joueur. « Puis c’est arrivé, et c’est comme si tout éclatait au grand jour. Personne ne cherche à savoir la vérité, et tout le monde ne fait que spéculer sur toute cette histoire. »

Manipulé par sa fiancée ?

Becky et la famille Filipowski avaient pourtant bien essayé d’alarmer Duke sur la situation. La mère du pivot voulait informer l’université de l’emprise de Caitlin Hutchison sur leur fils, et la direction de l’université a répondu qu’elle gérait la situation. Depuis que l’histoire a été révélée, la famille a souvent mis en avant la différence d’âge (7 ans d’écart) et le fait que Hutchison soit mormone. Dans le Salt Lake Tribune, on apprend que Kyle Filipowski a croisé sa future fiancée à l’âge de 12 ans. Elle en avait 19. Leurs deux familles étaient proches.

Ce n’est qu’après son départ pour Duke que le jeune joueur a commencé à prendre réellement ses distances avec sa famille, jusqu’à atteindre un point de non retour en leur annonçant qu’il coupait les ponts par un simple… email !

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour vous convaincre de me soutenir et de soutenir mes choix, et vous avez fait le choix de ne pas le faire », écrit Kyle Filipowski en avril 2023. « Vu la manière avec laquelle vous m’avez traité et la façon dont vous continuez à me traiter, je ne veux plus de vous dans ma vie. Je voulais que vous l’entendiez de ma bouche. »

Kyle Filipowski a coupé les ponts avec la famille

Alors qu’il ne prenait plus la peine de passer un peu de temps avec sa famille après les matchs, Filipowski a fini par ne plus leur donner des places pour ses rencontres.

« J’ai donné tout ce que j’avais gagné à mes enfants », conclut Becky Filipowski, qui explique qu’elle avait quitté son travail pour se consacrer entièrement au début de carrière de son fils. Elle ajoute que son mari avait pris sa retraite lorsque Kyle et son jumeau étaient en première année d’université « parce que nous pensions que nous allions voyager partout et voir leurs matchs à Duke et Harvard. Il a donc pris une retraite anticipée pour que cela soit plus facile. Nous n’avons été nulle part. »