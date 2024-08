Vice-championne olympique, Gabby Williams revient en WNBA

Pour quelques centimètres, Gabby Williams aurait pu être la grande héroïne des Jeux olympiques… Mais son tir au buzzer n’était pas à 3-points, mais à 2-points, et la France s’est inclinée 67-66 face aux Etats-Unis en finale. Neuf jours après cette rencontre de légende, l’arrière franco-américaine revient en WNBA, et elle portera à nouveau les couleurs du Seattle Storm.

C’est avec cette formation qu’elle s’est révélée en 2022 avec une place dans le second meilleur cinq défensif de l’année, et une place en demi-finale, avant de s’incliner face aux futures championnes, les Las Vegas Aces.

Le Storm fait partie des outsiders pour le titre

La saison passée, Williams n’avait joué que 10 rencontres à cause d’une fracture de fatigue au pied gauche. Cette année, elle avait choisi de ne pas rejoindre la WNBA pour mieux préparer les JO 2024. Une compétition pendant laquelle elle a tourné à 15.5 points et 5.8 passes de moyenne, récoltant une place dans le meilleur cinq du tournoi.

Avec 17 victoires pour 10 défaites, le Storm est actuellement 4e du championnat, juste derrière les Aces. Attendue la semaine prochaine à Seattle, Williams va découvrir deux nouvelles coéquipières, Skylar Diggins-Smith et Nneka Ogwumike, et retrouver la championne olympique Jewell Loyd et une médaillée de bronze, l’Australienne Ezi Magbegor.