Aleksa Avramovic reste en Europe

On se demandait, ce week-end, si Aleksa Avramovic allait traverser l’Atlantique afin d’évoluer en NBA la saison prochaine. Selon un quotidien serbe, il intéressait ainsi les Hawks et les Clippers, dans la foulée de ses Jeux olympiques réussis avec la Serbie à Paris (médaille de bronze, pour 10.5 points, 3.2 passes, 2.5 rebonds et 1.7 interception de moyenne).

Finalement, un autre quotidien serbe rapporte que le meneur de 29 ans ne rejoindra pas les États-Unis cette année, alors que sa clause de sortie pour rallier la NBA expire ce mardi. Comme prévu, il va donc défendre les couleurs du CSKA Moscou, club où il vient tout juste de signer et dont le camp d’entraînement débute ce week-end.

Révélé sur le tard et jamais drafté, Aleksa Avramovic a été élu Meilleur défenseur de ce tournoi olympique qui lui a permis d’être enfin dans la lumière. À l’inverse de Guerschon Yabusele, aucune offre concrète ne s’est présentée à lui et il lui faudra maintenant patienter un an de plus s’il souhaite, un jour, exporter ses talents en Amérique après avoir, jusqu’à présent, fait toute sa carrière en Europe.