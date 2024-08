Pour Ron Holland, un été à bosser son tir et la défense

Longtemps, on a pensé que les Pistons allaient échanger leur 5e choix de la Draft. L’effectif est très jeune, et il semblait plus judicieux de récupérer un bon vétéran pour épauler Cade Cunningham, Jalen Duren ou encore Jaden Ivey. Finalement, ils ont surpris tout le monde en sélectionnant Ron Holland, un formidable athlète, attendu plutôt entre les 10e et 15e places. En summer league, l’ancien ailier de l’Ignite Team en G-League a plutôt répondu aux attentes avec 17.3 points, 7.3 rebonds et 2 passes de moyenne. C’est bien mieux que certains joueurs draftés plus haut, mais son manque de tirs extérieur s’est aussi confirmé et on comprend mieux pourquoi les Pistons sont allés chercher Fred Vinson, le spécialiste du tir chez les Pelicans.

« Je me suis surtout concentré sur le catch-and-shoot, les tirs en mouvement, les attaques par le dribble et les déplacements sans ballon » confirme-t-il, avant d’évoquer la défense. « Je me concentre sur la défense car je sais que c’est ce qui me permettra de rester sur le terrain cette année. »

Cet été, les Pistons ont remplacé Monty Williams par JB Bickerstaff, et l’ancien coach des Cavaliers a mené la franchise de Cleveland dans le Top 4 à l’Est par une grosse défense. Très ambitieux, Holland veut faire le maximum pour séduire son coach.

« Je veux gagner le titre de Rookie Of The Year, et mon éthique de travail portera ses fruits », prévient-il. « Je suis là pour faire tout ce que le coach Bickerstaff et tous les autres membres du staff ont besoin que je fasse. Qu’il s’agisse de défendre, de mettre des tirs, de donner des tirs aux autres… Quoi que ce soit, je suis prêt et capable de le faire et je sens que je serai disponible pour le faire. Je vais faire de mon mieux et pour cela, je vais apprendre et écouter les vétérans, et c’est ce que j’ai vraiment hâte de faire ».