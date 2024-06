Les Pistons pensent pouvoir corriger le shoot de Ron Holland

Avec sa blessure, qui a écourté sa saison, et les performances collectives très médiocres de l’Ignite Team, Ron Holland était compliqué à placer dans cette Draft 2024. Finalement, et un peu à la surprise générale, ce sont les Pistons, avec leur cinquième choix, qui ont décidé de miser sur lui.

Cet ailier de 1m99 est un superbe athlète, un joueur tranchant, un excellent défenseur, qui sortait d’une saison à 19.5 points de moyenne.

« Je suis très à l’aise avec ce jeune homme à ma gauche », commence le président de la franchise, Trajan Langdon. « On parle des choses importantes à apporter à notre culture, à notre franchise, à notre ville, via la free agency, les transferts ou la Draft et, je l’ai répété, il coche toutes les cases. Il peut apporter des choses à un niveau très élevé, dès maintenant. »

Ce n’est pas le cas de son shoot extérieur. Il ne shootait qu’à 24% de réussite à 3-pts en G-League et a de gros progrès à faire dans ce domaine. Il en est conscient. « J’ai confiance en mon shoot. Les chiffres montrent que je ne suis pas un shooteur, mais je ne suis pas inquiet. Je me suis vu bien shooter, et aussi moins bien shooter. Dès que je serai régulier, je serai un des meilleurs shooteurs », annonce Ron Holland.

Un chantier pour Fred Vinson, le monsieur shoot des Pistons



N’est-ce pas inquiétant pour une équipe de Detroit, déjà bien maladroite cette saison, de recruter un joueur si peu efficace derrière l’arc ? « On n’a pas engagé Fred Vinson par hasard. S’il met les tirs, il sera un gros joueur », répond Trajan Langdon en référence à l’arrivée du spécialiste du shoot en provenance de New Orleans.

Ron Holland prend d’ailleurs comme exemples Mikal Bridges et Jaylen Brown, le MVP des Finals 2024. Deux joueurs qui ne sont pas des grands shooteurs, mais restent efficaces et de véritables menaces dans ce domaine. Et si les Pistons possèdent un Bridges ou un Brown entre les mains, ils n’auront pas raté leur coup en 2024.

« Ron incarne ce qu’on attend de nos joueurs ici, à Detroit, pour les fans et la ville. C’est un bosseur, un compétiteur, un jeune homme de caractère », liste le président. « On pense qu’il aura de l’impact des deux côtés du terrain. Il est effrayant en transition. Il a les qualités pour faire progresser notre équipe dans le futur. C’est ce qu’on cherche. Des joueurs qui défendent et qui pensent à l’équipe avant tout. »