Marine Johannès : « Le quart de finale, c’est le match le plus important de la compétition »

Après deux belles victoires pour débuter les Jeux olympiques, les Bleues sont donc tombées face à une équipe d’Australie qui devait s’imposer pour rejoindre les quarts de finale. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont ainsi souffert à l’intérieur (44 points encaissés sous le cercle) face à une équipe intense et physique.

« On n’a pas fait notre meilleure défense » analyse Marine Johannès. « En attaque, on n’a pas autant partagé la balle que d’habitude, on a été assez statique et on n’a pas réussi à créer des espaces. Après, l’Australie a proposé un jeu qu’on n’avait pas forcément vu avant, lors des matchs de préparation. C’était assez intense. »

Déjà qualifiées pour la suite avant la rencontre, les Françaises ont peut-être joué avec le frein à main.

« Ça va peut-être nous réveiller aussi. C’est vrai qu’on a eu deux belles victoires au début donc peut-être qu’il y a eu du relâchement. Toute façon, le quart de finale, c’est le match le plus important de la compétition. Donc il va falloir qu’on soit prête, peu importe l’adversaire. »

« Je l’ai déjà dit mais on n’a pas forcément l’habitude. Ça montre que le basket français évolue et qu’on est de plus en plus suivi »

Surtout qu’à l’image de Valériane Ayayi, vite sanctionnée pour deux fautes, les Bleues ont été « refroidies ».

« On a été plus sanctionnées par les arbitres. Ça arrive aussi mais ça nous a peut-être fait faire un pas de recul par rapport aux autres matchs et ça a peut-être changé notre dynamique », confirme Marine Johannès.

Lorsqu’elle s’est présentée en « zone mixte », Marine Johannès savait que le prochain adversaire des Bleues serait l’Allemagne. Ce qu’elle ignorait, c’est que le tirage au sort serait plutôt clément, permettant à l’Equipe de France d’éviter la partie de tableau des Etats-Unis, pour ne pas avoir à croiser Team USA avant la finale.

Une victoire face à l’Australie l’aurait assuré, mais en défiant une Belgique qui montait en puissance dès les quarts de finale. Finalement, cette défaite pourrait donc être une bonne affaire pour les Bleues…

« C’était vraiment incroyable de jouer dans ces conditions » conclut en tout cas la shooteuse des Bleues, alors que la rencontre a battu un record d’affluence pour un match féminin. « Je l’ai déjà dit mais on n’a pas forcément l’habitude. Ça montre que le basket français évolue et qu’on est de plus en plus suivi. C’est que du positif. »

Propos recueillis à Villeneuve d’Ascq | Crédit photo : FIBA