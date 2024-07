Tyrese Maxey met en garde Paul George sur le public des Sixers

Le pari de Tyrese Maxey et des Sixers à l’été 2023 s’est avéré payant. Le meneur de jeu, devenu All-Star, avait dû patienter avant de signer son premier gros contrat, il y quelques semaines. Sa patience a permis aux Sixers de dégager une énorme enveloppe pour la « free agency » et les dirigeants ont su en faire bon usage.

Outre Andre Drummond (Bulls), Eric Gordon (Suns), Caleb Martin (Heat) et Reggie Jackson (Nuggets), les Sixers ont surtout lâché 212 millions de dollars pour s’offrir Paul George et former un nouveau « Big Three ». Et c’est Joel Embiid qui a annoncé l’arrivée imminente de l’ancien joueur des Clippers à Tyrese Maxey.

« Il (Paul George) est devenu ‘free agent’ et Joel (Embiid) m’a dit : ‘Voilà ce que je veux faire' », se souvient Tyrese Maxey dans le podcast de son nouveau coéquipier. « Je lui ai dit : ‘Écoute, je vais y aller à fond avec toi. Je pense que c’est une excellente idée.’ Je regardais un épisode de ton podcast l’autre jour, et quand on y pense, c’est comme si l’équation était dingue. Nous avons, si ce n’est le meilleur joueur du monde, le meilleur ‘big man’ du monde, Joel, et puis on a moi, un meneur, puis un ailier avec toi. On ne peut rien demander de mieux. »

Des supporters qui veulent des joueurs à leur image

Tyrese Maxey en a également profité pour évoquer la mentalité des fans locaux, très exigeants avec ses joueurs.

« Je me sens en connexion avec les fans de Philly parce qu’on ne m’a jamais rien donné en grandissant », explique le meneur. « Je n’étais pas bien classé plus jeune, j’ai dû y aller et travailler pour tout ce que j’ai eu. Les fans de Philly et les habitants sont très passionnés par leurs équipes. Ils travaillent extrêmement dur, les gens que vous voyez dans les tribunes sont des gens qui travaillent dur, et ils travaillent pour s’acheter des places. Quand ils viennent aux matchs, ils veulent juste s’assurer que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. »

Concrètement, ce soutien des supporters s’exprime par le fait d’être reconnu et arrêté dans la rue et ces interactions se traduisent souvent par des conseils reçus de la part des fans.

« J’arrive quelque part et ils lancent : ‘Maxey !’, et ils viennent vers vous comme s’ils nous connaissaient « , décrit-il. « Du genre : ‘Hé, quoi de neuf Max ?’ Je leur réponds : ‘Quoi de neuf, mec ? Je vais bien.’ Et ils me donnent juste des conseils, du genre : ‘Hé, tu dois commencer à tirer plus souvent à mi-distance, tu dois commencer à faire ça plus souvent, tu dois être plus agressif.’ Ce n’est que de l’affection. Je les adore. Ils vont montrer de la passion. S’il y a une chose qu’ils vont vraiment faire, c’est se rallier à nous. »