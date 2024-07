Programme du jour | Team USA entre en piste

Après Victor Wembanyama et ses coéquipiers, c’est au tour de Team USA d’entamer ses Jeux olympiques, et les partenaires de LeBron James retrouvent la Serbie, qu’ils avaient largement dominée en match de préparation. C’est à 17h15, et l’ambiance s’annonce aussi bouillante que samedi dans le stade Pierre-Mauroy.

Chez les hommes, l’autre match de la journée est à 11h00 avec Porto-Rico – Soudan du Sud, les deux outsiders du groupe C. Entre les deux rencontres, début du tournoi féminin la rencontre Espagne – Chine à 13h30. La deuxième rencontre du Groupe A entre la Serbie et le Porto-Rico est à 21h00 pour boucler la journée.

Les rencontres sont à suivre sur les différentes chaînes de France Télévisions et Eurosport.