Euro U20 : les Equipes de France restent sur le toit de l’Europe

Encore un été doré pour les Equipes de France chez les jeunes. En effet, en U20 féminine, il y a plus d’une semaine, les Bleues ont conservé leur titre de championnes d’Europe face à l’Espagne. Elles ont été imitées par les Bleus ce dimanche.

Pourtant, Noah Penda (15 points et 14 rebonds) et sa bande étaient mal embarqués face à la Slovénie. Alors qu’on entrait dans les quatre dernières minutes, il y avait encore huit points de retard…

Mais avec des shoots primés et une défense efficace, et notamment un gros contre de Zacharie Perrin (19 points, 10 rebonds, 5 passes et 3 contres), les joueurs de l’équipe de France vont remonter et l’emporter 82-78, pour confirmer le succès contre Israël en 2023.

Noah Penda et Zacharie Perrin terminent dans le cinq majeur de la compétition, en compagnie de Urban Klavzar (Slovénie), Nathan Missia-Dio (Belgique) et Vangelis Zougris (Grèce). Zacharie Perrin est même élu MVP de la compétition avec ses 15.4 points, 7.7 rebonds et 3.4 passes de moyenne.

Pour saluer ce double doublé, féminin et masculin, Jean-Pierre Siutat, le président de la fédération a souligné le « formidable réservoir de nos équipes de jeunes ». « Profitons de ces deux médailles d’or qui représentent une projection vers l’avenir alors que vont débuter les tournois olympiques, le week-end prochain », a-t-il ajouté.