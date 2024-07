LeBron James n’entrera pas au capital des Girondins de Bordeaux

On ne verra pas LeBron James dans les tribunes du Matmut Atlantique, car le Fenway Sports Group, dont le « King » est actionnaire minoritaire, a finalement décidé de ne pas racheter les Girondins de Bordeaux.

« À l’issue de discussions approfondies et constructives avec toutes les parties prenantes, Fenway Sports Group a pris la décision de ne pas poursuivre l’acquisition du FC Girondins de Bordeaux. Nous souhaitons exprimer toute notre gratitude envers le Président et les membres de la DNCG qui nous ont donné l’opportunité de les rencontrer, et remercions l’ensemble de nos interlocuteurs, au sein du FC Girondins de Bordeaux et au-delà, pour leur collaboration au cours des dernières semaines lorsque nous cherchions une solution » explique le groupe.

C’est une très mauvaise nouvelle pour le club, à quelques jours de son audience en appel devant la DNCG.

Car alors que les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Nationale, Gérard Lopez doit désormais trouver un autre acheteur en urgence, ou injecter 40 millions d’euros lui-même…

« Le FC Girondins de Bordeaux et son actionnaire ont été informés par Fenway Sports Group de sa volonté de ne pas donner suite aux discussions entamées ces dernières semaines en vue du rachat du club. Cette décision s’explique notamment par le coût important du stade dans les années à venir, mais aussi par le contexte économique général du football français. Le FC Girondins de Bordeaux et Gérard Lopez remercient Fenway Sports Group pour l’intérêt porté au club ainsi que ses équipes pour s’être déplacées en vue de rencontrer ses parties prenantes. Le club et son actionnaire mettent désormais toute leur énergie à la finalisation d’un plan de financement pour la saison 2024/2025 en vue de l’audition d’appel » concluent les Girondins de Bordeaux.