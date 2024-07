Un an après sa Draft, Jaylen Clark débute son aventure aux Wolves

Comme il n’est qu’un 53e choix de Draft et que les Wolves ont réalisé une superbe saison, leur meilleure depuis 2004, on a oublié que Jaylen Clark n’avait pas joué cette année. Le joueur de UCLA s’était rompu le tendon d’Achille en mars 2023. S’il avait maintenu sa présence à la Draft 2023, il a passé la saison à l’infirmerie.

Le voilà désormais de retour, autorisé à rejouer depuis peu et ses débuts s’effectueront lors de la Summer League de Las Vegas. « C’est une chance. Je suis prêt pour aller à Vegas et ça fait du bien de revenir », a-t-il expliqué après son premier entraînement avant la ligue d’été.

Il s’agira pour lui de retrouver des sensations et de goûter au jeu NBA avant de sauter dans le grand bain à la rentrée. Avec une qualité déjà annoncé : défendre. « À 100% », livre Jaylen Clark sur l’importance de la défense pour se faire une place dans la Grande Ligue.

Faire sa place avec la défense

Avec UCLA, l’ancien coéquipier de Jaime Jaquez Jr. s’était imposé comme un des meilleurs défenseurs de la NCAA en 2022/23 et pense pouvoir le démontrer durant la Summer League, en défendant à tous les postes malgré son 1m96. « Cela dépendra de la taille des grands », précise-t-il. « Mais je veux redevenir un des meilleurs défenseurs de ma cuvée. Je peux défendre sur plus grand que moi et j’ai amélioré mon shoot. »

Ce sera une parfaite qualité pour gratter du temps de jeu chez les grands, chez les Wolves. Déjà parce que les hommes de Chris Finch ont terminé avec la meilleure défense de la ligue la saison passée, mais aussi parce que défendre est le meilleur moyen de gratter des minutes aux côtés d’Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns et compagnie.

« J’ai appris beaucoup de choses. J’ai appris à entrer dans le système », confie Jaylen Clark sur sa saison blanche. « Quand je vois notre groupe, il n’a pas besoin de plus de points : il y a Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Naz Reid, ou Jaden McDaniels, quand il met dedans. Je dois trouver un rôle qui me convient. Si je défends à un niveau élevé, que je prends des rebonds et met les shoots, alors je pourrais avoir des minutes. Et en gagnant du temps de jeu, j’aurai un plus gros rôle. »