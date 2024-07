Team USA : Jayson Tatum arrive enfin au camp d’entrainement

Le champion NBA 2024 de Team USA est enfin arrivé dans le groupe. Jayson Tatum était excusé pour les deux premiers jours du camp d’entrainement de la sélection américaine, pour « raisons personnelles ».

Il est enfin arrivé au « training camp », où il devra batailler dans une rotation particulièrement serrée sur les ailes.

LeBron James et Kevin Durant devraient être titulaires aux postes 3 et 4, alors que Jayson Tatum et Kawhi Leonard devraient sortir du banc.

« Avant tout, vous avez des gars avec beaucoup de caractère qui comprennent ce que nous essayons d’accomplir et qui comprennent à quel point il est difficile de mettre 12 nouveaux gars dans une équipe avec 40 jours pour apprendre à se connaître, s’entraîner et s’éloigner de leur famille pour tenter de remporter une médaille d’or », rappelle Jayson Tatum. « Et c’est tout ce qui compte. Pas qui débute les matchs, ni combien de points vous mettez en moyenne. Tout ce qui compte, c’est que nous revenions à la maison avec la médaille d’or. »

Jouer avec des adversaires

Les joueurs devront s’appréhender également. Beaucoup n’ont jamais joué ensemble, à l’image de Stephen Curry et de LeBron James, et il faudra trouver une dynamique collective pour remporter une nouvelle médaille d’or.

« Donc, vous devez avoir cet état d’esprit et avoir des gars qui comprennent que vous devez vous adapter un peu. Soyez toujours vous-même. Soyez qui vous êtes, celui qui vous a amené à ce point. Mais nous devons tous changer un peu, notamment nos rôles, peu importe ce que nous devons faire pour gagner, » estime l’ailier des Celtics.

Pour Jayson Tatum, déjà présent à la Coupe du monde 2019 et aux Jeux olympiques 2021, Team USA est aussi l’occasion de faire équipe avec des joueurs avec lesquels il se tire la bourre le reste de la saison.

Que ce soit avec Joel Embiid (trois séries de playoffs en 2018, 2020 et 2023), ou avec les entraineurs, Steve Kerr et les Warriors ont remporté le titre face aux Celtics en 2022. C’est également le cas de son l’assistant, Erik Spoelstra, qu’il a rencontré en playoffs quatre fois ces cinq dernières années.

« Joel est un très grand ami à moi. Il y a eu tant de batailles tout au long de la saison régulière et tant de batailles pendant les playoffs », conclut ainsi Jayson Tatum. « C’est ce qui est amusant, vous faites partie de la même équipe avec tous ces gars contre lesquels vous êtes en compétition, avec lesquels vous vous battez et contre qui vous jouez. Même les entraîneurs. J’ai joué contre Spo (Erik Spoelstra) tellement de fois. Et c’est aussi bien d’être dans la même équipe Steve Kerr et tous ces gars, comme T-Lue (Tyronn Lue). »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.