Pour Steve Kerr, Klay Thompson part au bon moment

Steve Kerr est à Las Vegas pour le début du stage de l’équipe des Etats-Unis. Il y a retrouvé Stephen Curry, son leader aux Warriors, et il a entre les mains une des meilleures équipes de l’histoire avec LeBron James, Kevin Durant, Joel Embiid ou encore Jayson Tatum et Kawhi Leonard… Mais à la fin du premier entraînement, il a commenté le départ de Klay Thompson, dont l’arrivée aux Mavericks a été officialisée.

« Ce qu’il a fait pour l’équipe, pour l’organisation, pour la région de la Baie de San Francisco, pour moi personnellement – la relation que nous avons eue, tous les succès incroyables, mais plus important encore, le fait de vivre tout cela ensemble, cela a été si significatif et si incroyable », a réagi Steve Kerr, qui a coaché Klay Thompson pendant dix ans. « Klay va nous manquer. Nous lui souhaitons le meilleur. Ces choses-là se passent rarement comme on le souhaite… Nous espérions que cela se produise, mais ça n’a pas été le cas. Nous souhaitons bonne chance à Klay, mais nous l’aimons et il va nous manquer. »

Une capacité bluffante à se relever

Pour le coach des Warriors et des Etats-Unis, c’est l’idée d’être 6e homme qui a poussé Klay Thompson à partir. Pourtant, Steve Kerr ne voyait à en ce changement qu’une manière de l’aider.

« C’est vraiment mon travail en tant qu’entraîneur de l’aider… C’est ce qui a été le plus difficile pour Klay, gérer les blessures et leurs conséquences. Deux ans d’affilée avec des blessures qui ont mis en péril sa carrière. Avant cela, Klay … Il n’avait pas besoin de beaucoup de conseils. Ces deux dernières années, il en a eu besoin parce que ça a été très dur pour lui. Je suis bluffé par sa capacité à revenir de ces blessures, à nous aider à remporter un nouveau titre et à jouer au niveau qui est le sien. »

Steve Kerr pense que son « Splash Brother » a fait le bon choix, et il n’avait jamais envisagé que son « Big Three » jouerait ensemble jusqu’au bout.

« Il est logique pour lui, au fond, de changer de rythme, de lieu… Il s’agit de quitter la Californie et de jouer dans une autre équipe. C’est ce qui lui convient le mieux. Je n’ai jamais fantasmé sur le fait que cette équipe allait continuer pendant encore cinq ou six ans et que Steph, Klay et Dray allaient prendre leur retraite ensemble et que je prendrais ma retraite avec eux … Je n’y ai jamais pensé. Je connais la ligue depuis longtemps, que ce soit à Chicago ou dans d’autres situations. Ce n’est jamais facile, quand ces choses commencent à s’épuiser. »

Klay Thompson aura sa statue au Chase Center

Au final, le plus important, ce sont les souvenirs et les amitiés créés à Oakland puis San Francisco, et Klay Thompson restera une légende de la franchise.

« Mais le plus important, c’est que les relations perdurent. Les souvenirs perdurent. Klay aura un jour sa statue à l’extérieur du Chase Center, il sera aimé par ses coéquipiers, ses entraîneurs et nos fans pour toujours. Et oui, ce n’est jamais facile. Mais je pense que tout se passera bien pour tout le monde ».