Courtisé, Malik Beasley file aux Pistons

Les principaux joueurs libres, sauf DeMar DeRozan, ne sont plus disponibles depuis quelques jours, mais il reste néanmoins de bonnes affaires sur le marché. La preuve avec Malik Beasley, toujours utile avec son shoot à 3-points (41% de réussite la saison passée, pour 11.3 points de moyenne).

L’arrière ne manquait pas de prétendants, comme indiqué par HoopsHype. Ainsi, outre les Mavericks qui étaient intéressées avant de réussir à attirer Klay Thompson, les Pelicans ont également été évoqués, pour entourer Zion Williamson et permettre de lui écarter le jeu. Sauf que la franchise a deux autres priorités durant l’intersaison : compenser le départ de Jonas Valanciunas et s’occuper du dossier Brandon Ingram.

Finalement, ce sont les Pistons qui sont parvenus à rafler la mise, car Malik Beasley s’est engagé pour un an, et un peu plus de 6 millions de dollars, comme rapporté par The Athletic. Un joueur d’expérience et un shooteur de plus, après les arrivées de Tim Hardaway Jr. et Tobias Harris dans le Michigan.

À Detroit, le joueur de 27 ans touchera donc, comme espéré, plus que le minimum salarial, ce dont il s’était contenté il y a un an, après une deuxième partie de saison ratée chez les Lakers.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.2 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.2 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.2 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.2 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.8 0.7 0.1 11.3 Total 496 23 42.5 38.5 80.0 0.4 2.4 2.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.