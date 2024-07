Shake Milton et Keita Bates-Diop inclus dans l’échange de Mikal Bridges aux Knicks

Dans le cadre de l’échange entre Mikal Bridges et Bojan Bogdanovic, les Knicks ont inclus Shake Milton et Mamadi Diakite dans la transaction, tandis que les Nets envoient Keita Bates-Diop à New York. Pour Shake Milton, il s’agit plus précisément d’un « sign-and-trade » puisqu’il était free agent. Selon The Athletic, l’arrière a signé un contrat de 9 millions sur trois ans, mais seule la première année est garantie.

À 27 ans, Shake Milton sort d’une saison très compliquée puisqu’il a porté trois maillots différents : Minnesota, Detroit et New York. Arrivé aux Knicks dans le but de faire souffler Jalen Brunson et Donte DiVincenzo, il n’aura finalement joué que six rencontres. C’est encore moins pour Mamadi Diakite avec neuf minutes en trois matches.

Quant à Keita Bates-Diop, il venait d’activer sa « player option », et il touchera 2.7 millions de dollars la saison prochaine. Cette saison, « KBD » avait connu deux franchises : les Nets donc, mais également les Suns, où il avait signé libre l’été dernier avant d’être échangé lors de la trade deadline. Deux passages qui n’auront pas franchement convaincu, l’ailier affichant 3.7 points et 2.1 rebonds de moyenne sur la campagne, à 43% au tir (dont 30% à 3-points). A New York, il arrive sur un poste où il y a un énorme embouteillage, et on ne serait pas surpris qu’il soit coupé, ou à nouveau transféré.

Shake Milton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 20 13 39.1 31.8 71.4 0.5 1.3 1.8 0.9 1.5 0.4 0.3 0.4 4.4 2019-20 PHL 40 20 48.4 43.0 78.5 0.4 1.8 2.2 2.6 2.3 0.5 1.2 0.2 9.4 2020-21 PHL 63 23 45.0 35.0 83.0 0.5 1.8 2.4 3.1 2.1 0.6 1.6 0.3 13.0 2021-22 PHL 55 21 42.9 32.3 83.6 0.6 2.0 2.6 2.5 1.8 0.5 0.8 0.3 8.2 2022-23 PHL 76 21 47.9 37.8 85.3 0.5 2.0 2.5 3.2 1.6 0.3 1.2 0.2 8.4 2023-24 * All Teams 48 12 40.5 28.1 81.6 0.3 1.3 1.6 1.3 1.1 0.4 0.7 0.1 4.5 2023-24 * MIN 38 13 40.0 26.4 81.8 0.2 1.2 1.3 1.3 1.2 0.4 0.7 0.1 4.7 2023-24 * NYK 6 5 44.4 50.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.7 1.2 0.2 0.0 0.0 1.8 2023-24 * DET 4 16 42.3 33.3 66.7 1.8 2.8 4.5 1.5 0.8 0.5 0.8 0.3 6.8 Total 302 19 45.1 35.8 82.7 0.5 1.8 2.3 2.5 1.8 0.5 1.1 0.2 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.