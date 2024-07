Les Spurs également sur la piste de DeMar DeRozan ?

C’est sans doute le meilleur « free agent » encore disponible sur le marché. Le problème, pour DeMar DeRozan, c’est qu’il souhaite quitter les Bulls, désormais pleinement lancés dans leur reconstruction, et que peu d’équipes ont encore de la marge salariale pour le signer. Comme Chris Haynes assure qu’il est prêt à se montrer patient, ne souhaitant pas signer pour la « non-taxpayer midlevel exception » à 12.9 millions de dollars, cela ne laisse que les Pistons et le Jazz en position de lui offrir le contrat qu’il souhaite.

Sauf qu’évidemment, à bientôt 35 ans, « DDR » n’a pas envie de quitter Chicago pour Detroit ou Utah.

Un compromis à trouver entre salaire et ambition sportive ?

La meilleure option pour lui est donc peut-être d’attendre un « sign-and-trade », vers les Lakers ou vers Miami. Mais comme l’explique Barry Jackson, du Miami Herald, ce n’est pas facile à mettre en place.

D’autres équipes pourraient ainsi en profiter. On évoque notamment les Kings, qui pourraient être une destination surprise… mais aussi les Spurs. À San Antonio, DeMar DeRozan n’a laissé que de bons souvenirs et, après l’arrivée de Chris Paul, cela apporterait un vétéran de plus pour encadrer Victor Wembanyama et compagnie.

Sachant que San Antonio a encore un peu de marge salariale, ça pourrait coller. Le seul problème, c’est que les Spurs ont fini à la 14e place de la conférence Ouest la saison dernière (22 victoires – 60 défaites) et que même en misant sur la progression de la troupe de Victor Wembanyama grâce aux arrivées de Chris Paul et Stephon Castle, les Texans seront au mieux candidats aux play-in/playoffs. Pas sûr que ce soit l’objectif visé par DeMar DeRozan…

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.