Alvin Gentry aux côtés de JJ Redick ?

Dix jours après la nomination de JJ Redick comme entraîneur, les Lakers n’ont toujours pas annoncé le moindre assistant ! JJ Redick et Rob Pelinka ont des pistes, et ils multiplient les coups de fil, mais pour l’instant, c’est le calme plat. Contacté, Dwane Casey vient de retirer son nom de la liste des potentiels adjoints, et ce serait pour des raisons familiales.

Mais les Lakers ont un plan B, et le Los Angeles Times annonce qu’ils visent désormais Alvin Gentry. Ancien bras droit de Steve Kerr aux Warriors, il aura 70 ans en novembre, et il a une grosse expérience comme coach, que ce soit aux Pistons, aux Clippers, aux Suns, aux Pelicans ou encore aux Kings. En NBA depuis 35 ans, Alvin Gentry a la particularité d’avoir coaché Anthony Davis et JJ Redick aux Pelicans, et ça peut être un atout pour les Lakers.

Coupé par les Kings en 2022, après avoir assuré l’intérim derrière Luke Walton, il occupe les fonctions de vice-président du département « engagement basket » aux Kings. Depuis deux ans, il supervise l’investissement de la franchise dans différents programmes basket, hors de la NBA.