Alvin Gentry désormais dirigeant chez les Kings

Alvin Gentry aurait aimé rester sur le banc des Kings, suite à son intérim à la suite de Luke Walton, mais la franchise a préféré engager Mike Brown, afin d’essayer de faire passer un cap à ce groupe… et surtout retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2006.

Toutefois, l’ancien coach des Suns et des Pelicans ne va pas quitter le club, mais juste rejoindre les bureaux.

The Athletic annonce ainsi qu’Alvin Gentry, à 67 ans, va ainsi devenir vice-président de « l’engagement basket » au sein de la franchise californienne. Qu’est-ce que cela signifie ? Dans un rôle similaire chez les Wolves, John Thomas supervise l’investissement de son équipe dans différents programmes basket, hors de la NBA.

Est-ce qu’Alvin Gentry ne sera plus qu’une sorte d’ambassadeur pour Sacramento ? D’après The Athletic, il va en tout cas rejoindre le GM Monte McNair et les autres dirigeants lors du Draft Combine, cette semaine.