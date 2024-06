Les Lakers sur la piste de Cam Johnson ?

Après avoir nommé Jordi Fernandez comme nouveau coach dès la fin de la saison régulière, les Nets ont franchi deux nouvelles étapes de leur opération reconstruction, en se séparant de leur « Iron Man » Mikal Bridges et en prolongeant Nic Claxton, replacé au centre du futur projet. Quelles seront les prochaines étapes ? Brooklyn pourrait être tenté de céder deux éléments de la rotation pour continuer à dégager de la masse salariale et accumuler des premiers choix de Draft. D’après le New York Post, les profils de Cam Johnson et Dorian Finney-Smith suscitent notamment l’intérêt de plusieurs franchises de la ligue, et Brooklyn pourrait donc se laisser tenter.

Ailier dynamique, prolongé pour 108 millions de dollars il y a un an, Cameron Johnson serait suivi par les Cavaliers, les Kings et les Lakers. Trois formations qui possèdent de nombreuses monnaies d’échange que les Nets seraient prêts à récupérer pour se libérer du contrat de Johnson. Quant à Dorian Finney-Smith, « stretch four » par excellence, les Nets avaient déjà refusé une offre d’échange comprenant deux premiers tours de Draft il y a un an. Comme il pourrait être free agent dans un an, les Nets pourraient le céder dans quelques jours.

Si Cam Johnson est peut-être plus courtisé, Dorian Finney-Smith pourrait être le premier à partir, au regard de sa situation contractuelle.