Izan Almansa s’envole bien pour la NBL et l’Australie

Alexandre Sarr s’en va, Izan Almansa arrive. C’est le résumé des derniers jours pour les Perth Wildcats. Le premier a quitté son club pour rejoindre la NBA, drafté par les Wizards à la deuxième position. Le second, lui, va poser ses valises en NBL.

C’est officiel et c’est la confirmation d’une rumeur évoquée il y a quelques jours. Car la pépite espagnole (11.7 points et 7.4 rebonds de moyenne en G-League) avait retiré son nom de la Draft 2024 pour se laisser une année de plus avant de rejoindre la Grande Ligue.

Izan Almansa (19 ans) va donc, comme Josh Giddey, LaMelo Ball et donc Alexandre Sarr, passer par la case Australie et se servir de la NBL comme tremplin. Une situation qui inquiète son pays, qui voit ses jeunes talents quitter l’Espagne très rapidement.

Comme la France, qui a passé un accord avec la NBA, elle espère trouver un moyen de les garder et d’éviter une fuite des talents, plus intéressés par la NCAA (et ses dollars) ou la NBL (et son programme « Next Stars ») que par une place, souvent limitée en temps de jeu, dans un club espagnol.

Bienvenido a Perth, Izan! ⭐️

Perth Wildcats are delighted to announce the signing of U19 and U17 FIBA World Cup MVP Izan Almansa as the club’s NBL25 Next Star.

Izan (pronounced Ee-thahn) is the first Spanish player to become an NBL Next Star!

