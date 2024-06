Les Pistons font une croix sur Evan Fournier

Il n’y avait guère de suspense. Evan Fournier possède une dernière année de contrat à 19 millions de dollars, sous la forme d’une « team option« . C’était donc aux Pistons de décider si, oui ou non, ils voulaient garder le Français pour la saison 2024/25.

The Athletic nous apprend que, comme attendu, la franchise de Detroit a décidé de ne activer cette option, donc de laisser filer Evan Fournier.

L’arrière des Bleus, qui a vécu une saison 2023/24 très compliquée, se retrouve ainsi sur le marché, libre de signer où bon lui semble, et son avenir s’écrit toujours en NBA, ont expliqué ses agents. Un moment important pour lui, à 31 ans, pour se relancer après des derniers mois à patiner.

Comme « joker » dans une grosse équipe ?

Pour rappel, après sa saison 2021/22 réussie à New York, où il était titulaire, l’ancien arrière-ailier d’Orlando a passé plus de la moitié de l’exercice suivant sur le banc. Et encore cette saison, Tom Thibodeau ne voulait pas l’utiliser et c’est son transfert vers Detroit qui lui a permis de retrouver du temps de jeu.

Néanmoins, dans une équipe catastrophique (pire bilan de la ligue), il n’a pas forcément brillé avec seulement 7.2 points de moyenne, à 37% de réussite au shoot.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.