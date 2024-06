En attendant sa chaussure signature, A’Ja Wilson dévoile son logo chez Nike

Le secret avait été bien gardé pendant plus d’un an. Et c’est désormais officiel, après Breanna Stewart avec Puma ou encore Sabrina Ionescu avec Nike (et en attendant Caitlin Clark), A’Ja Wilson sera la prochaine superstar WNBA à bénéficier d’une chaussure signature. Celle-ci s’appellera la Nike A’One et sa sortie, prévue pour le printemps 2025, sera accompagnée d’une ligne de vêtements.

« J’ai trouvé incroyable de travailler avec Nike pour réaliser mon rêve d’avoir ma propre collection, et c’est vraiment un honneur de passer à l’étape suivante une athlète « signature » Nike », a déclaré A’ja Wilson au Boardroom. « De mon logo à l’aspect de la chaussure jusqu’aux pièces de la collection, nous avons veillé à ce que chaque détail corresponde parfaitement à mon jeu et à mon style ».

En attendant de découvrir les images officielles de sa première chaussure, le logo de la joueuse des Las Vegas Aces a été dévoilé ce week-end. Pour le reste, il faudra se contenter des quelques indices donnés par A’Ja Wilson, qui a accompagné le processus de création de la paire de A à Z.

« Le processus de conception avec Nike a été très gratifiant, et je n’avais pas réalisé à quel point la conception d’une chaussure exigeait beaucoup d’efforts. Mes plus grandes exigences étaient que la chaussure soit légère et confortable pour toutes les heures que je passe sur le terrain, et qu’elle soit également très belle », a-t-elle expliqué.

Ces dernières années, Nike et d’autres équipementiers ont mis l’accent sur le développement du marché féminin en mettant à l’honneur bon nombre de joueuses phares, à travers la création de modèles signatures ou d’autres clin d’œils. Pour A’Ja Wilson, c’est également l’un des principaux enjeux de sa collaboration avec Nike prolongée il y a un an : accompagner les jeunes basketteuses dans leur épanouissement et leur quête d’identité.

« J’espère que lorsque les filles porteront cette chaussure, elles croiront en elles-mêmes. Je veux qu’elles les lacent, qu’elles se sentent fortes et qu’elles comprennent que personne ne peut les empêcher de réaliser leurs rêves. Il faut se fixer des objectifs élevés. Allez-y et foncez, c’est le plus important. »