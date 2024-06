Le Quai 54 approche à grands pas puisque l’édition 2024 du plus grand tournoi streetball du monde est prévue les 22 et 23 juin prochains au gymnase Pierre de Coubertin ! Partenaire privilégié du rendez-vous parisien depuis les tous débuts, Jordan Brand a contribué à faire monter la sauce en dévoilant sa collection spéciale version 2024.

La collection comprend notamment trois paires de chaussures, une Air Jordan 1 Low, une Jordan One Take 5 précédemment dévoilée, et donc cette superbe Air Jordan 3.

La tige en cuir blanc est assortie de parties en daim noir pour remplacer l’habituel motif « éléphant ». Des finitions apparaissent en rouge au niveau des œillets. Le logo du Quai 54 est pour sa part bien visible, en noir sur talon, superposée à un logo « Jumpman » derrière une plaque translucide, et sur la languette de la chaussure gauche, brodé en bleu. L’ensemble repose sur une semelle en blanc nacré et noir.

Après la Jordan One Take 5 et la Air Jordan 1 Low, la AJ3 « Quai 54 » est désormais disponible sur Basket4Ballers depuis minuit, au prix de 210 euros.