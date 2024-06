Pep Guardiola à Boston pour donner des conseils à Joe Mazzulla

Joe Mazzulla fait constamment référence à Manchester City et surtout à Pep Guardiola, « le plus grand entraîneur, tous sports confondus » à ses yeux. Il y a quelques mois, l’entraîneur des Celtics est ainsi déjà allé à la rencontre du coach des Citizens, afin d’échanger sur leurs philosophies de jeu respectives.

« Pour moi, c’est l’essence même du basket et de la contre-attaque au football », expliquait Joe Mazzulla au sujet du mouvement continu sur un terrain. « J’étudie donc beaucoup Man City. J’étudie beaucoup Pep. C’est le meilleur entraîneur, peu importe le niveau, et tous sports confondus. Il a eu une influence énorme (sur moi) ».

Pour Joe Mazzulla, il est ainsi essentiel d’envisager, comme au football, le basket dans sa globalité.

« Tout le monde essaie de diviser le basket en attaque et en défense, mais il s’agit d’un seul et même sport. Si votre repli défensif est nul, tout le monde ne parlera que de défense. Mais c’est votre spacing, votre prise de décision et votre sélection de tirs qui comptent, et ça donne la défense sur transition. Je pense que la différence entre le basket et le football réside dans la rapidité des transitions » expliquait-il. « Vous pouvez être en attaque et deux secondes plus tard, vous pouvez être en défense. Le jeu est donc en constante évolution. »

D’ailleurs, alors qu’il prépare ses premières NBA Finals en tant que « head coach », l’entraîneur des Celtics a reçu la visite de son idole. Pep Guardiola, désormais en vacances après le quatrième titre consécutif de Manchester City en Premier League, a ainsi été aperçu à l’entraînement de Boston, hier, en grande discussion avec Joe Mazzulla.