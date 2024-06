Josh Green a mis du temps à comprendre les besoins des Mavs

« Je n’ai pas posé de questions puisqu’on gagnait. J’ai essayé d’être le meilleur coéquipier possible. J’ai accepté la situation même si, en même temps, c’est chiant. Si on gagne, ça me va. » Ainsi s’exprimait Josh Green en octobre 2022, en faisant le bilan de sa campagne de playoffs précédente.

Celui-ci avait enchaîné les rencontres à petit temps de jeu, sans marquer le moindre point. Changement d’ambiance deux ans plus tard alors qu’il s’est installé comme une rotation importante dans le dispositif de Jason Kidd.

Un rôle important, mais tout de même réduit par rapport à la saison régulière. De 8 points de moyenne en 26 minutes par rencontre, il est passé à environ 5 points en 18 minutes. Mais le natif de Sydney commence à s’y faire : depuis le début de sa carrière, il doit être un joueur dans l’ombre de Luka Doncic et des leaders texans.

« Honnêtement, c’est compliqué pour tout le monde. Mais personnellement, je veux d’abord gagner. Il m’a fallu du temps pour m’y habituer et comprendre ce que je devais faire pour être sur le terrain », note l’Australien.

Un travail reconnu par les leaders

En l’occurrence défendre fort sur les extérieurs d’en face, et convertir à 3-points quand il en a l’occasion. Dans ces playoffs, il tourne à plus de 35% de réussite dans l’exercice et pourrait être précieux dans ces Finals avec son profil défensif, pour tenter de limiter le duo Jaylen Brown – Jayson Tatum.

« On peut voir que des gars comme Kyrie et Luka l’apprécient. Ils ont conscience du travail des ‘role players’. Ils savent que ce n’est pas comme si les ‘role players’ ne pouvaient pas faire plus, mais on a Luka et Kyrie et il y a certaines choses qu’on doit faire pour que notre équipe gagne. On est prêts à nous sacrifier pour l’équipe. »

Des sacrifices personnels qui permettent à cette armée de joueurs de complément de se retrouver à seulement quatre manches d’un premier titre en carrière. « C’est la raison pour laquelle on est en finale. Notre objectif est de continuer à être une équipe qui gagne, cela signifie qu’il faut s’investir dans son rôle. »

Assurant que les Mavs ont gardé tout au long de l’année l’approche selon laquelle l’équipe visait le titre, Josh Green pourrait devenir, avec Dante Exum, le premier Australien à remporter le titre depuis Matthew Dellavedova avec les Cavs en 2016. Le dernier représentant du pays, actif dans l’effectif, à s’être invité à ce stade de la compétition était Andrew Bogut en 2019 avec les Warriors.

« C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé, depuis que je suis enfant. Quand on fait ce parcours jusqu’en finale, on n’a pas vraiment le temps d’y réfléchir. Maintenant que je suis ici et que je me prépare, je suis prêt », termine celui qui entend ensuite enchaîner avec les Jeux olympiques cet été.

Josh Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DAL 39 11 45.2 16.0 56.5 0.7 1.3 2.0 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 2.6 2021-22 DAL 67 16 50.8 35.9 68.9 0.8 1.6 2.4 1.2 1.7 0.7 0.7 0.2 4.8 2022-23 DAL 60 26 53.7 40.2 72.3 0.9 2.1 3.0 1.7 2.6 0.7 1.2 0.1 9.1 2023-24 DAL 57 26 47.9 38.5 68.4 0.7 2.5 3.2 2.3 1.9 0.8 1.1 0.2 8.2 Total 223 20 50.3 37.5 68.9 0.8 1.9 2.7 1.5 1.9 0.7 0.9 0.1 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.