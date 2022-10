Josh Green s’accommode de son rôle ingrat

Récemment prolongé par les Mavericks jusqu’en 2024, Josh Green doit encore s’imposer à Dallas. Ses deux premières saisons furent discrètes et au printemps, pendant les playoffs, après un premier tour intéressant, il a enchainé les petites minutes et les rencontres sans aucun point marqué.

« J’ai joué quelques matches sans inscrire un tir, j’ai été mis sur le banc. C’est comme ça dans une bonne équipe », se souvient Josh Green pour ESPN. « Je n’ai pas posé de questions puisqu’on gagnait. J’ai essayé d’être le meilleur coéquipier possible. J’ai accepté la situation même si, en même temps, c’est chiant. Si on gagne, ça me va. »

L’Australien reste un joueur irrégulier et cela s’explique aussi par son rôle au sein des Mavericks. C’est un « role player » qui doit se contenter des miettes. La preuve : la saison dernière, 81% de ses shoots étaient pris après avoir posé deux dribbles ou moins. Il est donc essentiellement utilisé en catch-and-shoot ou sur contre-attaque.

« Luka est en colère quand je refuse un tir »

« Si je mets dedans, je ne sors pas », constate-t-il. « Sauf qu’on ne sait pas toujours quand on va avoir la balle, et c’est dur. Je vais dribbler au maximum trois fois. Parfois, je vais prendre cinq tirs en deux minutes, et à d’autres moments, aucun en vingt minutes. Les gens ont tendance à oublier à quel point les « role players » sont importants pour une équipe. Regardez les Warriors, chacun a une mission particulière et peut tuer dans ce rôle-là. J’ai eu mes premières minutes en me rendant compte que je devais être bon en défense et faire circuler la balle. »

Si évoluer aux côtés de Luka Doncic facilite les choses pour obtenir de bons tirs, tant le Slovène attire les défenses, c’est aussi parfois une pression supplémentaire sur les épaules de Josh Green.

« Il y a des moments, on se demande si on doit shooter ou s’il faut redonner la balle à Luka, s’il va s’énerver ou pas. Il est en colère quand je refuse un tir. Je dois prendre conscience que c’est mon boulot, je suis là pour ça. Si ça rentre, tant mieux, si ça ne rentre pas, alors il faut s’assurer que ce sera pour la prochaine fois. »