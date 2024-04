JO 2024 | Dante Exum et Josh Giddey dans la pré-sélection de l’Australie

Placée dans la Poule A du tournoi olympique, avec le Canada et les futurs vainqueurs des TQO espagnol et grec, l’Australie pourrait se retrouver dans un « groupe de la mort ». En attendant début juillet de connaître ses deux derniers adversaires, elle a dévoilé une pré-sélection de 22 joueurs.

Pas de Ben Simmons évidemment, opéré du dos en mars, mais des noms NBA bien connus : Joe Ingles, Dante Exum, Josh Giddey, Patty Mills ou encore Josh Green, Matisse Thybulle et Jock Landale. On retrouve aussi le jeune Dyson Daniels des Pelicans, Duop Reath de Portland, et l’ancien joueur des Cavaliers, Matthew Dellavedova.

Le coach Brian Goorjian devra se séparer de dix joueurs d’ici fin juillet, afin d’emmener un effectif de 12 éléments à Lille et Paris. Pour rappel, l’Australie a remporté la médaille de bronze à Tokyo, en 2021, en battant la Slovénie.

Mais elle avait déçu l’année dernière en étant éliminée rapidement de la Coupe du monde, ne trouvant jamais son identité entre les jeunes talents qui arrivaient et les cadres plus anciens encore là.

— Basketball Australia (@BasketballAus) April 10, 2024