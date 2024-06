« Des conneries. » Joe Mazzulla ne trouve pas d’autres mots pour décrire le « récit » qui émerge sur la relation entre Jayson Tatum et Jaylen Brown. Récit selon lequel les deux stars des Celtics seraient en concurrence permanente.

Et selon lequel Jayson Tatum aurait peu goûté au fait de voir son coéquipier obtenir le trophée de meilleur joueur de la finale de conférence Est. Dans l’émission First Take d’ESPN, cette hypothèse a par exemple été mise sur la table.

« Toute cette histoire m’énerve. Je pense que c’est injuste pour les deux et que c’est stupide que des gens utilisent leur nom et des informations qu’ils n’ont pas pour faire du clic et rester dans le coup », s’agace leur coach.

Ce dernier trouve même « très injuste » de comparer les deux hommes, qui ont terminé avec des statistiques très similaires au cours de cette série.

« Ce sont deux personnes et deux joueurs complètement différents. Ce sont d’excellents coéquipiers. Ils s’aiment et ils ont une façon différente de gagner et de procéder. Je trouve injuste qu’on les mette toujours dans le même sac et que les gens s’en servent pour leur propre vision des choses », poursuit-il.

« Les autres duos de la ligue n’ont pas à subir cela »

Le sujet de la coexistence entre les deux hommes avait été beaucoup discuté par le passé. Il y a quelques années, certains estimaient que ce duo ne pouvait pas mener les Celtics en finale NBA. Le nom de Jaylen Brown avait même circulé dans les rumeurs de transfert.

« Toutes ces choses nous ont aidés, qu’il s’agisse des déclarations sur le fait qu’il fallait faire exploser ce groupe, qu’il fallait se débarrasser de quelqu’un ou que Jaylen et moi ne pouvions pas jouer ensemble. Cela nous a poussés à trouver une solution et à ne pas fuir nos responsabilités. […] Donc, je pense qu’au lieu de nous séparer, on s’est rapprochés », lâchait Jayson Tatum il y a deux ans.

« Leur relation leur appartient. Ils s’aiment et se poussent l’un l’autre chaque jour à l’entraînement. Ils communiquent l’un avec l’autre, mais ils gagnent différemment. Il est injuste de les comparer l’un à l’autre. Les autres duos de la ligue n’ont pas à subir cela », juge aujourd’hui Joe Mazzulla.

Ce dernier appelle à l’arrêt des « spéculations » les concernant. « Ce sont deux des meilleurs coéquipiers et des meilleurs joueurs que l’on puisse avoir, et c’est un honneur de les entraîner », formule encore le coach dont le duo d’étoiles, après 100 matches de playoffs, est sur le rythme des tandems les plus victorieux de l’histoire.