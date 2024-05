Il n’avait pas joué lors de la première manche, ni lors du Game 7 à New York. À l’entame du quatrième quart-temps de ce Game 2 de la finale de conférence à l’Est, Doug McDermott est pourtant bien là, sur le parquet, alors que son équipe ne compte que 13 points de retard (93-80).

Une poignée de minutes plus tard, l’écart a grimpé à 17 unités (99-82), et Pascal Siakam, remplacé par Obi Toppin, ne se doute peut-être pas qu’il ne reviendra pas en jeu. Tandis que Tyrese Haliburton, lui, était déjà sur la touche.

Puis, à trois minutes de la fin, Rick Carlisle, qui a déjà fait rentrer Jarace Walker, va au bout de son banc en lançant Kendall Brown sur le terrain. 13 points séparent à nouveau les deux équipes (115-102). En face, Jayson Tatum et Jaylen Brown sont encore en jeu. Ils sortiront à une minute trente de la fin.

Le recours à son bout de banc aussi « tôt » ? « Il s’agissait d’observer certains joueurs qui, à mon avis, avaient besoin d’être vus. McDermott a bien joué. Isaiah Jackson a apporté beaucoup de combat. Jalen Smith n’a pas eu beaucoup d’occasions de jouer en playoffs, donc je voulais voir où il en était », justifie le coach des Pacers.

Ce dernier, qui s’est passé d’Aaron Nesmith et de Myles Turner pour l’ensemble de la dernière période, se défend évidemment d’avoir « lâché » la rencontre : « On n’a pas baissé les bras, mais c’était l’occasion de faire entrer des gars frais et énergiques pour qu’ils se battent. Ils ont fait de bonnes choses. »

Outre le fait de donner des opportunités aux autres, Rick Carlisle ne cache pas qu’il s’agissait aussi de reposer les cadres. « Les gars qui avaient joué jusque-là, Pascal était très fatigué. Aaron avait quatre fautes (ndlr : Myles Turner en réalité) et il était fatigué. C’est tout », ajoute le coach, dont les Pacers ont perdu la période de trois petits points (33-30) avec la production de ses hommes du banc.