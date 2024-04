Qui défiera donc les Celtics à l’Est et le Thunder à l’Ouest ? Pour le savoir, rendez-vous à 01h00, pour le duel entre le Heat et les Bulls (beIN Sports 1) puis à 03h30 pour celui entre les Pelicans et les Kings (beIN Sports 2).

Programme complet

01h00 | Miami – Chicago (beIN Sports 1)

03h30 | New Orleans – Sacramento (beIN Sports 2)