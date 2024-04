Preview Play-in | Philadelphie Sixers (7) — Miami Heat (8)

Peu nombreux sont ceux qui imaginaient les Sixers et le Heat ne pas terminer dans le Top 6 de la conférence Est, à l’entame de cet exercice 2023/24. Pourtant, plus de six mois plus tard, voilà les deux équipes contraintes de passer par un play-in de tous les dangers, après avoir chacune connu une saison marquée par les blessures de plusieurs cadres (Joel Embiid et De’Anthony Melton d’un côté, Jimmy Butler et Tyler Herro de l’autre).

Le vainqueur de ce duel aussi alléchant qu’indécis aura en tout cas l’occasion de retrouver les Knicks au premier tour des playoffs, alors que le perdant devra lui jouer un nouveau match au couteau contre le rescapé de l’affrontement entre les Bulls et les Hawks, afin d’espérer rejoindre les Celtics d’entrée de playoffs.

Le contexte est posé et une grosse bataille nous attend entre Philadelphie, plus à l’aise à domicile qu’à l’extérieur, et Miami, plus à l’aise à l’extérieur qu’à domicile.

PRÉSENTATION DES SIXERS

Les titulaires : K. Lowry, T. Maxey, K. Oubre Jr, T. Harris, J. Embiid

Les remplaçants : B. Hield, N. Batum, P. Reed, C. Payne, M. Bamba, K. Martin…

Les absents : D. Melton, R. Covington

Le coach : N. Nurse

Sans Joel Embiid pendant deux mois, les Sixers ont tenu bon comme ils ont pu (11-18 entre fin janvier et fin mars), avant de finir fort leur saison régulière avec une série –toujours en cours– de huit victoires d’affilée. La dynamique joue donc en faveur de cet effectif particulièrement fourni, au cinq de départ complémentaire et au banc profond, le tout dirigé par un entraîneur qui sait comment briller en playoffs. Exactement ce qu’il faut pour aller loin au printemps… à condition, évidemment, que les blessures ne viennent pas tout gâcher au pire moment.

Le point fort

– La richesse de l’effectif. En confiance et sur une belle dynamique collective, les Sixers savent qu’ils sont taillés pour aller loin en playoffs car, outre Joel Embiid et Tyrese Maxey, les patrons de l’équipe, Nick Nurse peut également s’appuyer sur des profils comme ceux de Tobias Harris, Kelly Oubre Jr, Buddy Hield, Kyle Lowry, Nicolas Batum, De’Anthony Melton ou encore Paul Reed en fonction de l’adversité. De quoi envisager sereinement la suite de la compétition si tout le monde est sur ses deux jambes, car on a bien vu à quel point ce groupe pouvait être menaçant au complet.

Le point faible

– La santé de Joel Embiid. Avec leur MVP en tenue, les Sixers affichent un fort joli bilan de 31 victoires et 8 défaites. Sauf que, quand il n’est pas là, et cela a souvent été le cas à partir de décembre puis surtout janvier, ils ne pointent plus qu’à 16 victoires et 27 défaites. Autant dire que Philadelphie dépend plus que jamais de l’état de santé de Joel Embiid, qui s’est d’ailleurs refait peur au genou gauche la semaine dernière. Avec lui et un tel « supporting cast », tout semble possible collectivement mais, sans lui, les espoirs de titre s’envolent automatiquement…

PRÉSENTATION DU HEAT

Les titulaires : T. Herro, J. Butler, Ca. Martin, N. Jovic, B. Adebayo

Les remplaçants : D. Robinson, J. Jaquez Jr, K. Love, P. Mills, D. Wright, H. Highsmith, T. Bryant…

Les absents : T. Rozier, J. Richardson

Le coach : E. Spoelstra

On prend (presque) les mêmes et on recommence. Comme la saison dernière, le Heat s’appuie sur un axe Jimmy Butler – Bam Adebayo, entouré par des lieutenants (Tyler Herro, Terry Rozier), soldats (Caleb Martin, Jaime Jaquez Jr, Duncan Robinson…) et vétérans (Kevin Love, Patty Mills) de qualité. Un groupe capable du meilleur comme du pire sur un match, et toujours mené d’une main de maître par Erik Spoelstra, tandis que Terry Rozier en est la nouveauté, en remplacement d’un Kyle Lowry aujourd’hui présent dans le camp adverse. Le problème, c’est que Rozier est encore gêné par son cou et ne jouera pas cette partie…

Le point fort

– L’expérience des playoffs. Finaliste NBA en 2020 et plus récemment en 2023, le Heat est un habitué des parcours longue durée en playoffs, notamment quand on ne l’attend pas à pareille fête. On se souvient ainsi que, la saison dernière, les Floridiens se sont battus pour le titre alors qu’ils ne sont pas passés loin de l’élimination au play-in et qu’ils disposaient de la tête de série 8 en playoffs. La preuve que ce groupe, sublimé par un Jimmy Butler jamais plus concerné et motivé qu’au printemps, est à prendre au sérieux qu’importe son classement, pourvu qu’il soit à 100%…

Le point faible

– Le manque de continuité. Si le groupe floridien a beau se connaître, il n’empêche que Erik Spoelstra a souvent dû modifier son cinq de départ en raison des blessures des uns et des autres. Par conséquent, le Heat en a aligné pas moins de… 36 différents tout au long de cet exercice, établissant là un nouveau record de franchise. Pas idéal, alors qu’il faut encore intégrer correctement Terry Rozier (absent) à cet ensemble. Sans doute aussi l’une des raisons pour lesquelles cette équipe peine tant à bien fonctionner en attaque (seulement la 21e plus efficace du pays…).

LA CLÉ DU MATCH

– Le duel Joel Embiid – Bam Adebayo. On le sait, la principale menace côté Sixers dans ce play-in se nomme Joel Embiid et, si le Heat parvient à l’arrêter, ou plutôt le ralentir, il aura de fortes chances de repartir de Pennsylvanie avec la victoire. La bonne nouvelle, c’est que la franchise floridienne peut compter sur Bam Adebayo, candidat au titre de Défenseur de l’année et à la All-Defensive First Team, pour gêner au mieux celui qui l’épaulera dans la raquette américaine aux JO de Paris, cet été. Reste que ce ne sera pas chose aisée pour le pivot de Miami, qui devra espérer un bel effort collectif pour réussir sa mission.

SAISON RÉGULIÈRE

Égalité 2-2

25 décembre : Miami – Philadelphie (119-113)

14 février : Philadelphie – Miami (104-109)

18 mars : Philadelphie – Miami (98-91)

4 avril : Miami – Philadelphie (105-109)

VERDICT

Philadelphie, car devant leur public, au complet et sur une meilleure dynamique (8 victoires de suite !), on imagine mal les Sixers se faire surprendre dès le play-in par ce Heat, certes toujours difficile à manoeuvrer, mais privé de Terry Rozier et finalement pas mieux armé collectivement, en particulier offensivement. D’autant que le duo Joel Embiid – Tyrese Maxey aura de quoi faire souffrir Miami, comme ce fut le cas il y a deux semaines, lors du seul match de la saison auquel Jimmy Butler et Joel Embiid ont participé.

HORAIRE

À 01h00, dans la nuit de mercredi à jeudi.





Qui va affronter les Knicks au premier tour ?