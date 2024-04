Play-in | Terry Rozier absent face aux Sixers

Les choses se compliquent quelque peu pour le Heat, qui a annoncé l’absence de Terry Rozier (19.8 points, 5.6 passes et 4.0 rebonds à 44% au tir, 36% à 3-points et 87% aux lancers-francs) pour son match de play-in sur le parquet des Sixers.

Depuis dix jours, le meneur de Miami souffre du entorse aux cervicales et il s’agira donc de sa cinquième absence consécutive. Sans lui, c’est Caleb Martin qui devrait prendre place aux côtés de Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro et Nikola Jovic dans le cinq de départ de Miami.

Duncan Robinson est apte

Même diminué, le Heat a les moyens, et surtout l’expérience, pour aller chercher sa qualification pour les playoffs à Philadelphie et, en cas de succès, les joueurs d’Erik Spoelstra affronteront les Knicks au premier tour. Sinon, il leur faudra écarter le vainqueur du duel entre Bulls et Hawks pour se donner le droit de défier les Celtics d’entrée de playoffs.

Dans son communiqué, Miami a également annoncé que Duncan Robinson (dos) retrouverait la compétition après quatre matchs ratés de suite. Côté Sixers, Joel Embiid (genou) s’est lui entraîné et devrait pouvoir tenir sa place, à l’inverse de De’Anthony Melton (dos) et Robert Covington (genou).

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 1.0 0.6 0.2 0.5 0.0 1.9 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.2 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.3 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.3 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.6 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.1 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.7 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 Total 601 28 42.0 36.7 82.7 0.7 3.3 4.0 3.6 1.5 1.0 1.4 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.