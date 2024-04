Nick Nurse dit pouvoir se souvenir de ses « 12 derniers matches » face au Heat. Que ce soit avec les Raptors par le passé ou les Sixers cette saison, le technicien est habitué à croiser le fer avec la formation floridienne en saison régulière.

Cette année, ses Sixers ont joué à quatre reprises face du Heat, pour un bilan équilibré de deux victoires de part et d’autre. Avec à chaque fois, de belles batailles terminées à sept points d’écart maximum. « Ce sont toujours des matches difficiles, très intenses et physiques. Donc ça va. C’est aussi ce qu’on pense être. On veut y aller et se bagarrer. Parfois, il faut être prêt à le faire dès le départ contre ces gars-là », juge le coach.

Ce dernier peut lister les profils de bagarreurs dont dispose l’adversaire, à commencer par les inévitables Jimmy Butler et Bam Adebayo. Sans oublier d’ « incroyables pièces complémentaires » : Tyler Herro, Duncan Robinson, Terry Rozier « au rendez-vous et explosif »… « Il y a donc énormément talent et des tas d’options offensives qu’il faut garder à l’œil. Il y a beaucoup de duels à jouer. On doit simplement se préparer à tout ça », réclame Nick Nurse.

L’ancien coach des Raptors a déjà connu l’expérience du play-in l’an passé avec la franchise canadienne. Son équipe avait terminé à la 9e position, mais s’était inclinée face aux Bulls à domicile. Ces mêmes Bulls n’avaient pas passé l’obstacle du Heat lors de la seconde manche de play-in. Cette victoire floridienne marquait le point de départ d’une folle épopée jusqu’à la finale NBA.

Le casse-tête Jimmy Butler

Au cœur de ce processus, un homme que Nick Nurse connaît très bien : Jimmy Butler. Le joueur du Heat, qui avait fait du mal à ses Raptors en 2019 lors d’une série mémorable du temps où Butler évoluait aux Sixers justement, va poser un sacré casse-tête défensif à Philadelphie. De par ses qualités de créateur ballon en main, son jeu au poste, son physique…

« Il faut décider si, à un moment donné du match : est-on en position d’essayer de lui retirer le ballon des mains ? Va-t-on le prendre à deux ? J’ai l’habitude de dire qu’il faut faire travailler ces gars à chaque fois qu’ils touchent le ballon. On doit avoir beaucoup de combinaisons prêtes à l’emploi », poursuit le technicien, qui pourrait par exemple mobiliser Nicolas Batum en défense sur Butler.

Le Français ne sera pas de trop pour des Sixers qui devraient devoir faire sans Robert Covington, tandis que De’Anthony Melton ne s’est pas entraîné ce lundi. KJ Martin en revanche, récemment passé par l’infirmerie, devrait être de la partie. Alors que Joel Embiid enchaîne les entraînements classiques, Nick Nurse est plus tranquille rayon blessure sur les lignes arrières.

L’un de ces arrières, en plus de son expérience, a même une expertise que les autres n’ont pas : Kyle Lowry, arrivé en provenance du Heat en cours d’exercice. « Je m’appuierai sur lui, comme je le fais avec d’autres vétérans en général. Notre relation dure clairement depuis longtemps, j’ai probablement un peu plus de conversations avec lui, par facilité. On discute de tout ça. […] Il connaît très bien cette équipe, l’effectif et leurs rouages », rapporte Nurse.

Voilà qui pose le décor d’un play-in explosif.